Džo je otac 180 djece, sad se namjerio na Srpkinje (VIDEO)

Džo dolazi iz Velike Britanije i čovjek je koji je prepoznatljiv po nečemu veoma nesvakidašnjem.

Poznat pod pseudonimom Džo Donor je postao biološki otac oko 180 puta, zbog čega je i nezvanično prozvan "britanskim najplodnijim tatom".

Kao biološkog oca ovoliko djece, pitali su Džoa da nešto više pojasni o njegovom "poslu bez zarade", s obzirom na to da on ovo čini iz zadovoljstva i da ne naplaćuje bilo kakve usluge, već samo neke sitnije takse.

Vještačka oplodnja je uveliko pustila svoje korjene širom svijeta, zbog mnogih parova koji iz medicinskih razloga nisu u stanju da se na prirodan način ostvare kao roditelji. Ali, 52-godišnji Džo je voljan da pripomogne ženama koje priželjkuju djecu.

"Imao sam nekoliko djece prije nego što sam počeo da doniram. Nije bilo moguće da imam više djece u mojoj vezi, a imao sam poneku djecu van veze, tu i tamo, slučajno, a pošto se nisu očekivala, to je dosta komplikovalo stvari. Onda sam počeo da doniram privatno, tamo gde su se djeca očekivala i svi su bili srećni", govori Džo, prenosi Telegraf.

Kako navodi, ovo je njemu zadovoljstvo, a damama koje su zainteresovane da nose njegovo dijete nudi tri opcije kako to može da se obavi: vještačkom oplodnjom, prirodnom oplodnjom i ako ne žele da se procedura obavi u klinici - ubrizgavanjem.

Kako je jednom prilikom naveo, on smatra da je najefikasniji način prirodna oplodnja putem odnosa, na šta žene i pristaju, jer im je važno samo ono što će dobiti iz spavanja sa njim. A, kako njegov neprofitabilan posao utiče na njegov ljubavni život, objasnio nam je ukratko:

"Sam sam. Većina žena misli da je divno da jedan stranac pomaže onima koji ne mogu sami da imaju djecu, ali velikom broju žena i nije prijatno da budu sa partnerom koji ima toliko djece i na ovakav način. Postoje i one koje su srećne što imam mnogo djece, ali ne pristaju na isto dok sam sa njima. Razumijem ih. Skoro niko ne želi da njihov partner ide i oplođuje druge žene prirodnom oplodnjom ili čak i ostalim putevima", govori Džo za Ona.rs.

Džo je takođe pomenuo jednom da, u slučajevima kada isporučuje svoj oplodni materijal u malim špricevima, nada se da će biti uspješno i da ne mora da se ikada više susretne sa tim ženama. No, postoje dame koje su "posebne" Džou i koje bi rado vidio ponovo i obišao nakon porođaja, ali to i nije toliko često. Kako objašnjava, sa nekim od svoje djece Džo svakodnevno razgovara putem poziva, a sa nekima se viđa i lično, ukoliko žive u blizini. Međutim, zbog daljine i želje da dijete odgajaju sa svojim partnerom, postoje i ona djeca koju nikada neće vidjeti.

Džo Donor nema posebnu cifru na umu kao cilj širenja svojih gena, ali dokle god može, planira da na ovakav način "pripomogne ženama". Njegove društvene mreže,poput "Instagram" profila @joe_donor_uk , služe mu kao profesionalni profili, gdje žene koje su zainteresovane da im on bude donor, mogu više da se raspitaju. Tako, Džoa su pronalazile i žene iz Argentine i Australije, gdje ima mnogo djece, na južnim krajevima svijeta, a zatim i iz Finske.

"Tako - svuda u svijetu. Nadam se da će neke žene iz istočne Evrope željeti moju pomoć i da će me posjetiti u Ujedinjenom Kraljevstvu. Pomoći ću svakoj ženi koja može da dođe, iako ne planiram da posjetim istočnu Evropu u ovom trenutku. Ali, samo dođite u Englesku, biće to zabavno vrijeme. Rado ću organizovati i dvojno državljanstvo svakog djeteta, ako to želi majka djeteta", otkriva nam on.

S obzirom na to da je sezona praznika svuda u svijetu i da ih ljudi obično provode sa svojim porodicama, upitali smo ovog donora kako ih provodi.

"Posjetio sam jedno ili dvoje djece koja žive u blizini, i razgovarao sam sa mnogima koji žive dalje, posebno u Južnoj Americi. Ali, proveo sam Božić sam. Volim da idem u Veterspun i obiđem lanac pabova u Engleskoj, koji su poznati po tome što su jeftini, ali zabavni. Moj božićni ručak je koštao samo 3,50 evra. Sjedio sam pored vatre, zagrijan sa hladnom gajbom na Božić", opisuje Džo.

Upitao nas je da li neka dama iz Srbije možda želi dijete sa njim na ovakav način, a ako postoji neka zainteresovana, Džo je čak poziva da kontaktira sa njim putem društvnih mreža ili imejl-adrese [email protected].

