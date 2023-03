Emina ima samo 16 godina: Trenira bikove, vozi traktor i takmiči se na koridi

U ruralnim područjima odrastanje sa sobom nosi niz poslova sa kojima se mladi u gradu nikada, ili izuzetno retko susreću. Logično je da se u takvim specifičnim uslovima stvore neke neobične navike i zanimanja.

Jedna priča o takvom odrastanju dolazi iz Bugojna a glavni akter je Emina Ćatić (16) čija su najveća ljubav bikovi i koride.

Naime, Emina je najmlađa vlasnica i kondicioni trener bikova u Bosni i Hercegovini. U svojoj štali ima 6 bikova. Ona je prvi razred srednje škole, i pored ljubavi prema bikovima, Emina pomaže i svojoj porodici oko poljoprivrede.

Emina je za jutjub kanalu Tatabrada.tv predstavila svoja tri bika od kojih joj je, kako kaže najdraži Roni, kojeg je od malena prvog zavoljela. A ljubav prema bikovima, još od malih nogu usadili su joj roditelji, koji su još davno počeli držati bikove, te njoj nije bilo teško da i sama počne brinuti o njima.

"Prvi put kad sam ušla u štalu i počela obavljati te poslove, bila sam četvrti razred osnovne, imali smo tada jednog starog bika, imao je možda 850 kila, ali znao je svakog malo ubosti. A ja sam ga jednom sama izvela, i meni ništa nije htio uraditi, ja sam ga trenirala, vodala…", kaže Emina objašnjavajući da od malena nije imala strah pored tako velikih životinja.

To je upravo i bio razlog zašto je otac kupio bika samo za nju, jer je kako kaže uvidio da ona zna sa njima. Tako da je ubrzo nakon toga počela sa treninzima zajedno sa njima, kako bi kasnije sa ocem počela odlaziti po koridama.

"Prvi nastup je bio onako u druženju u Bajrinoj areni u Donjem Vakufu. Od tada se prava ljubav prema borbama i pojavila, drugi su me podržavali i eto", kaže Emina koja priznaje da je bilo i pobjeda ali i poraza, ali ne brine, tek je krenula u taj sport pa se nada da će imati uspjeha u daljim borbama.

Emina je ispričala i jednu zanimljivu činjenicu – da među volovima ima jedan od kojeg njen otac ima najveći strah.

"Ima tu jedan vo, kojeg se moj otac boji, a ja recimo ne. Tako da stalno ga ja izvodim. Mada ima jedan koji mu je i omiljen, Jelenko, on je star. Ali ga otac voli zato što nikad nije poletio na njega, ima velike rogove milina, ali je uvijek fin. Baš uvijek kaže kada bi mu neko došao i ponudio punu vreću para za njega, on ga ne bi prodao", objašnjava ova 16-godišnjakinja koja smatra da se njena hrabrost da bude pored ovako velikih životinja, vjerovatno sama od sebe došla.

Što se tiče same pripreme bikova za borbu Emina kaže da se neke stvari imaju primat nad drugima:

"Najglavnija je ishrana. A onda dolaze i treninzi. Na primjer, svaki drugi dan ili treći uvodi se trening, a kada se ugovori borba, onda svako jutro ili noć treniramo. Ja sam odabrala tako kad dođem iz škole, predveče, odem jedno dva sata svaki drugi dan i sa njim treniram", objašnjava ova djevojka i dodaje da se i oko krava, telad i svih životinja ima posla, pa i tu pomaže roditeljima.

Na pitanje, kako reaguje njena okolina na njen sport, Emina kaže da su reakcije različite:

"Na primjer, moji vršnjaci u školi, njima je to smiješno. Oni provode vrijeme na društvenim mrežama. Ja to toliko ne volim. Više vremena provedem oko volova. Dok njih ne riješim, ne namirim, nema interneta. Nek oni meni nisu gladni, a internet može i da čeka", kaže kroz smijeh Emina koja priznaje da ima jedna vršnjakinja koja se bavi istim sportom, tako da se one dvije međusobno dopunjuju.

Takođe iako ima samo 16 godina Emina vozi i traktor, priprema hranu za svoje ljubimce i pored svega toga uspijeva da bude uspješna u školi. Za momke kaže da je se ne plaše jer ima tako jake životinje, jer su uglavnom iz istog svijeta, tako da su im interesi slični.

Emina u ovom svom sportu najviše uči od starih kordaša, jer nešto mlađi kordaši kaže da su se više okrenuli nekim promocijama samih bikova i da se slabo od njih šta može naučiti.

"Nema tih para što će zamijeniti ljubav prema bikovima, kakvi automobili, kakvi milioni", kaže Emina iskreno u videu koji prenosi Serbiantimes.