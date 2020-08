Emina prodaje lubenice: Hoće li postati nova "Kristina Mandarina"

Mlada prodavačica lubenica iz Podravine privukla je pažnju regionalnih medija nakon što je prozvana podravskom Kristinom Mandarinom.

Osamnaestogodišnja Emina Obranović iz Javorovca smjestila se uz glavnu cestu u Novigradu Podravskom, uz benzinsku pumpu u centru naselja i tamo prodaje lubenice.

Njena porodica usred Podravine uzgaja lubenice i dinje i kažu da im uspijevaju sjajno.

"Svake godine smo tu. Imamo polje lubenica od dvije rali koje nam daju oko 20 tona plodova. Narastu nam lubenice do 15 kilograma, prosječno su oko 10 kilograma. Ljudi najviše žele i odabiru one velike, teške. Uzgajamo i dinje, no one još nisu zrele", govori Emina za portal ePodravina.hr.

Na svojoj poziciji Emina je gotovo svaki dan od 9 ujutro pa sve do mraka. Roditelji joj po najmanje tri puta na dan dovoze nove ture lubenica, a pun kombi začas se rasproda. Lubenice se ručno na polju beru svaki dan ujutro, a ako ponestane, ide se i preko dana. Ne žele nabrati lubenice naveče pa ih ostaviti preko noći i prodavati dva dana, žele da su proizvodi svježi.

"Tata se bavi uzgojem lubenica već dugi niz godina, sarađivao je s trgovačkim centrima, ali više ne, daju smiješnu cijenu. Sad ima u planu još proširiti proizvodnju. Pokušali smo prije s drugim povrćem, no sada imamo samo lubenice i dinje", govori Emina koju svakih nekoliko rečenica prekida novi kupac.

O Emini raspisali su se i srpski mediji, a pitaju se i hoće li postati nova Kristina Mandarina, koja je postala Instagram zvijezda s gotovo 80.000 pratilaca nakon što je uočena kako prodaje mandarine kod podsusedskog mosta. Na pitanje bi li voljela biti poznata kao Kristina Mandarina, Emina je bila kratka: "Ako se desi, desi se."