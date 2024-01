Evo gdje je najkraći, a gdje najduži životni vijek

Očekivani životni vijek značajno varira od regije do regije, kao i od države do države a zavisi od više faktora. U 2023. godini kretao se od 53 do 87 godina.

Države čiji stanovnici žive najkraće uglavnom se nalaze na afričkom kontinentu.

Najduže se živi u Monaku, Hong Kongu, Makau i Japanu.

Za petama su im Lihtenštajn, Švajcarska, Singapur, Italija, Vatikan i Južna Koreja.

Najkraće se živi u Čadu, Nigeriji i Lesotu. Na listi deset država s najkraćim prosječnim životnim vijekom u 2023. godini još su i Srednjoafrička Republika, Južni Sudan, Somalija, Esvatini, Namibija, Gvineja i Mali, prenosi Borba.me.

