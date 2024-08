Fudbaler obolio od raka, saigrači ga oduševili i rasplakali (VIDEO)

KALMAR – Kada je Markus Herman, dvadesetčetvorogodišnji fudbaler švedskog Kalmar AIK-a saznao da boluje od raka, njegov život zauvijek se promijenio.

Standarna svakodnevna rutina, umjesto lopte, postale su hemoterapije i borba za ozdravljenje, ali ovaj hrabri mladić, nijednog trenutka nije pomislio da odustane.

Hermanu je dijagnostifikovan maligni rak probavnog sistema prije nekoliko sedmica, a kako je ispričao u ispovjesti, sve je počelo dva mjeseca ranije, kada je počeo da trpi nesnosne bolove u stomaku.

"Na desnoj strani trbuha su počeli bolovi. Pomislio sam u sebi, šta se to dešava, a onda je bol nestala, ali se ubrzo vratila i to sa osvetom. Otišao sam u bolnicu, gdje mi je zakazan specijalistički pregled. Nakon rendgenskog snimka otkriveno je da je 99 odsto rak. 11. jula mi je potvrđeno da je to istina", rekao je Herman.

Nakon toga krenulo je liječenje, a ovaj mladi čovjek poručuje da se sa situacijom nosi jako dobro.

"Imam termin u najboljoj klinici u Švedskoj. Idem tamo s optimizmom. Vidjet ćemo kako će hemoterapija djelovati. Trudit ću se da doprinesem pobjedi nad bolešću. Hvala svima koji me podržavaju. Ni ne znate koliko mi to snage daje", poručio je Herman.

A jedan događaj on će sigurno pamtiti do kraja života.

Njegove klupske kolege iz Kalmara, uz znak podrške svom saigraču odlučili su da ošišaju svoju kosu.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako se fudbaleri i stručni štab švedskog kluba šišaju, te da onda u svlačionicu ulazi Herman, koji nije mogao da zaustavi suze zbog gesta svojih kolega.

"To je sjajan tim," rekao je Herman,

Video je postao toliko popularan da ga je samo za četiri dana pogledalo više miliona ljudi.

Kalmar AIK players all shaved their heads in support of their captain Markus Herman, who is suffering from cancer. pic.twitter.com/QJpoHQYn4R