Glumac iz serije "Igre prijestola" progovorio o ovisnosti

Glumac Kit Harington, najpoznatiji po ulozi Jona Snowa u seriji Igra prijestola, dugo godina se borio s alkoholizmom. Teško se nosio sa slavom te je imao ozbiljnih problema s mentalnim zdravljem.

O svemu tome je progovorio u nedavnom intervjuu za The Sunday Times.

"Stvari koje su mi se dogodile otkada je serija završila, a koje su se događale tijekom snimanja, bile su prilično traumatične prirode i uključivale su puno alkohola", rekao je glumac.

U nekim trenucima se smatrao lošom osobom te je razmišljao da si oduzme život.

"Prošao sam razdoblja prave depresije u kojima sam htio raditi svakakve stvari", otkrio je.

Harington je bio na liječenju u odmaralištu u Konetikatu, koje je plaćao 95 hiljada funti mjesečno. Mnogi njegovi prijatelji i porodica su se, kaže glumac, iznenadili kad su saznali da ide na odvikavanje. Jako dobro je od svakoga skrivao da je ovisnik.

Glumac nije pio alkohol već dvije i po godine, a najvažnija lekcija koju je naučio je da se čovjek uistinu može promijeniti.

"Ljudi uvijek kažu 'leopard ne mijenja svoje pjege', ali prava istina je potpuno drugačija. To je zapravo najljepše od svega. To je ono što me držalo. Moguće je napraviti velike promjene u svom životu i načinu kako kroz njega prolazimo", zaključio je, prenosi Index.hr.