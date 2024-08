Gorštak sa Golije: "Svi hoće da me ubiju, ali se boje mojih kerova"

Prašina se ponovo digla oko priče sa Golije.

U centru je Danijel Dane Bijorac, narodu poznatiji kao Gorštak sa Golije.

Telegraf.rs je stupio u kontakt s njim i jedna od prvih stvari koje nam je rekao bila je: "Dolaze mi na kućni prag da prete da me ubiju".

Ljudi dolaze, viču: "Mi smo došli dete da uzmemo, šta si radio ženici, mi smo došli tebe da bijemo". Sve dođu drogeraši i pi.opevci, iz raznih krajeva, video sam tablice iz Beograda, Novog Sada, Sjenice, svi kao hoće da me ubiju, a strah ih da izađu iz auta jer laju moja paščad”, priča Bijorac za Telegraf.rs

Povod ovog razgovora bile su optužbe njegove supruge Kristine (koja se prema njegovim navodima nije ni razvela od bivšeg muža nego je tako udata za drugog došla na Goliju, rodila dijete, a potom željela da dijete odvede u Sarajevo. Bijorac to nije dozvolio, pa su tada, kako kaže, krenule optužbe) koja ga je svojevremeno optužila za nasilje. Prijava je odbačena, a on je nije tužio za klevete, lažne optužbe i povredu časti i ugleda, iako se to pominjalo. Ona je otišla potom u Sarajevo, a dijete je sa njim u Srbiji.

On kaže da ne želi da od svog života pravi nikakvu famu. Kaže da ima pomoć oko djeteta, da mu pomažu majka, sestra, sva familija. Kaže i da je Kristina, koja je iz Sarajeva došla s njim da živi, zapravo već bila udata i tako udata je došla. Ona je tamo imala drugog čovjeka, "ja sam joj, kažu, šesti".

"Bila nam je stalno svađa u kući, sad je mnogo lakše da živimo. Imam sestru, brata, oca, majku", kaže gorštak sa Golije za Telegraf.rs.

Povodom optužbi svoje supruge, on insistira na tome da su lažne.

"Za prijavu su posle oni proverili i videli da je to lažno da bi otišla u Sarajevo, a ja nisam dao da se ide tamo. Ona je to sa majkom osmislila, pa je policija reagovala. Videli su da nije bilo nasilja", tvrdi Bijorac.

"Neću se ja više ženiti dok mi dete ne poraste. O njemu se brinemo mi. Sestra, majka, cela porodica. Moja majka je četvoro odgajila, što ne bi mogla i ovo jedno", rekao je Danijel Dane Bijorac.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.