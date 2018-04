Gradi se nova najviša statua na svijetu

Na zapadu Indije u Gudžaratu gradi se statua Čeličnog čovjeka koji će biti skoro dvostruko veći od Kipa slobode, a završetak radova planira se za kraj godine.

Monumentalna "Statua jedinstva" visine 182 metra gradi se u čast Sardaru Valabhaiju Patelu, kojeg Indijci smatraju oličenjem patriotizma, nacionalizma i služenja narodu, zbog čega je i dobio nadimak Čelični ili Gvozdeni čovjek.

Iza projekta spomenika jednom od vođa indijskog nacionalnog pokreta i osnivaču Republike Indije nalaze se kompanije Turner Construction (poznati po projektu Burdž Kalifa u Dubajiu) i Michael Graves Architecture & Design.

