Greta Tunberg na švedskoj poštanskoj marki

Mlada švedska klimatska aktivistkinja Greta Tunberg odabrana je kao lik koji se pojavljuje na najnovijoj poštanskoj marki Švedske, koja će se u prodaji naći od četvrtka.

Osamnaestogodišnjakinja je predstavljena kao djevojka koja stoji na litici u žutom kišnom ogrtaču, a iznad nje lete lastavice. Ilustriraciju potpisuje Hening Trolbek.

Marka je dio serije pod nazivom "Valuable Nature#, a fokusirana je na okolinu i na ekološke ciljeve koje je postavio švedski parlament, objavila je poštanska kompanija PostNord.

Na ostalim markama iz iste serije prikazana su i ostala staništa koja je parlament odredio važnima za zaštitu okoline. Među njima su planine i planinska flora, šume, poljoprivredni krajolici te naročito razne vrste močvara, kao i ugrožene vrste žaba krastača.

"Dizajn ovih poštanski marki trebao bi odražavati aktualno vrijeme u kojemu se problem zaštite okoline ističe već godinama i to ne samo putem snažnog angažmana Grete Tunberg", rekla je Stina Olofsdoter iz PostNord Stamps.

