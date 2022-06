Hamida Begović orašaste plodove i sjemenke pretvara u zdrave putere

Samostalan rad je stvorio čovjeka i sve njegove sposobnosti, kao što je on tvorac civilizacije i uopšte uslov svakog razvitka. Usluge dobronamjernih naših spasitelja su naši protivnici. Pravu uslugu nam u stvari čine samo oni koji su nam, umjesto pomoći, pružili priliku da sami sebi pomognemo. Bez samopomoći nema pomoći, kazuje mudra misao nepoznatog autora o ljudskom radu.

A Vakufljanka Hamida Begović, kako kazuje, nakon što je završila fakultet, željela je da pronađe posao i nije joj bilo stalo da radi u svojoj struci kao profesor arapskog jezika, koliko joj je bilo stalo da ima svoj posao - tako se rodila ideja o pripravljanju putera od orašastih plodova i sjemenki visoke hranjivosti bez aditiva i dodatnih ulja pod nazivom "Butteria", a koji nastaju u maloj radionici u Donjem Vakufu.

"Godina 2020. za nas je posebna. Na početku naša ideja, tačnije suprugova ideja, bila je proizvodnja čokolade. Zaljubljenik sam u bosanski ćeif - kahva iz fildžana i slatko, pa smo željeli da pokušamo napraviti svoju zdravu čokoladu. A bilo bi i pozitivno za suprugov džep, jer nijedna kafa ne može proći bez slatkiša. Poručili smo mašinu iz Indije, ali nismo mogli pronaći povoljnu sirovinu kako bismo našem tržištu ponudili kvalitetnu i donekle povoljnu zdravu čokoladu. Ali, nismo odustali od ideje, već je samo odgođena", priča na početku razgovora za "Nezavisne" Hamida.

Pošto je kupljena mašina stajala bez svrhe, supružnici su došli na ideju da počnu praviti puter od kikirikija, odnosno da ga pokušaju napraviti, jer su znali da kikiriki sadrži masti u svom sastavu te da bi mašina koju imaju možda mogla to i napraviti.

"Sirovinu smo pronašli i kupili te napravili prvi naš puter od kikirikija. Godinu dana je bilo potrebno da 'istražimo' teren, vidimo utiske kupca te da našu ideju pretvorimo u pravi mali biznis", objašnjava Hamida.

Prije samog ulaska u svijet pripreme putera, kazuje Vakufljanka, nisu se vodili znanjem koliko željom i nadom da će njihova zamisao o sopstvenom poslu uspjeti.

"Većinom su svi čuli za kikiriki puter, pa smo i počeli s njim. Dugo smo imali samo kikiriki u ponudi, da bismo nakon nekoliko mjeseci počeli uvoditi i druge orašide. Samim uvođenjem, počeli smo i istraživati zdravstvene benefite svih orašida, kako ih koristiti i koliko su dostupni na našem području. Kada su kombinacije namirnica u pitanju, možda malo sebično, ali vodila sam se nekim svojim željama. Već sam spomenula da sam ljubitelj čokolade, pa se i ona morala naći u ponudi. U trgovini sam probala badem preliven tamnom čokoladom i jako mi se dopao. Nakon toga sam željela da to pretvorim u 'tečnu' deliciju. Tražili smo što zdraviju varijantu čokolade i tamna čokolada koju koristimo sastoji se od 70 odsto kakaoa. Zasad su utisci kupca odlični", naglašava žena koja se sa suprugom hrabro upustila u posao koji im je bio nepoznanica.

Naše naredno pitanje za Hamidu bilo je kako dolaze do sirovina, odnosno ima li kvalitetnih sastojaka na bh. tržištu ili moraju posezati za regionalnim tržištem.

"Što se tiče nabavke sirovina, to je većinom uvozna sirovina. Da budemo iskreni, istraživali smo domaću sirovinu i pronašli smo samo lješnjak. Nadamo se da ćemo u budućnosti moći kupovati neke sirovine i na našem tržištu", navodi ona.

Hamidu smo dalje pitali kako teče proces izrade putera te koje tehnike je potrebno ispoštovati da bi se dobio konačan proizvod oslobođen aditiva i dodatnih ulja.

"Ovako kada objašnjavam izgleda jako lagano. Međutim, kada vidite koliko je vremena potrebno za neki posao, onda shvatite da to u stvari i nije lagano. Kupujemo sirov plod, koji zatim pečemo po svojoj recepturi. Nakon toga potrebno je da se plod ohladi kako ne bi bilo vlage u proizvodu. Kada želimo da pravimo određeni puter, tu istu sirovinu opet pečemo. Slijedi proces usitnjavanja, nakon toga ide u mašinu za 'puterizaciju'. Ta riječ možda i ne postoji, ali nama odgovara, jer opisuje naš proces. Mašina se sastoji od dva kamena mlina koji svojim okretanjem prave puter, a potrebno je od četiri do šest časova da bi se napravi određeni puter. Naš cilj jeste da tekstura putera bude jako tečna i bez grudvica, i isto tako da to dobijemo nekim prirodnim procesom, a tu se u našu priču uklapa mašina sa prirodnim materijalom, odnosno kamenom", pojašnjava Vakufljanka.

Na naše pitanje da li se dešavaju situacije kada ne ide sve po planu te da li se potkradu greške u nekom od procesa proizvodnje koje je potrebno ispoštovati, kazuje: "Mislim da se to dešava u svakom poslu. Smatram da sirovina nije ista svaki put, tako da nekada dobijem različit okus putera iako je sve išlo po planu. Ne manje ukusan, nego drugačiji."

"Što se tiče grešaka, dešavaju nam se prilikom izrade samo jednog putera, a to je lješnjak + kakao maslac. Sastojci ovog putera su specifični i potrebno je po redu dodavati sastojke prilikom 'puterizacije'. Međutim, nekada se desi da malo promijenim taj raspored i dobijem pregustu masu koju moram ponovo staviti u drugu mašinu kako bi se masa pretvorila u tečniju teksturu", pojašnjava Hamida.

Kada je riječ o osnovnim karakteristikama krajnjeg proizvoda, Hamida navodi da više voli kada kupci pričaju o njihovim proizvodima, nego oni sami.

"Ali, što se tiče 'Butteria' proizvoda oni su posebni baš po procesu proizvodnje. Trudimo se da riječ 'prirodno' bude stalno zastupljena u našem poslu. Druga stvar koja naše putere čini posebnim jeste da su to svježi puteri, odnosno da radimo po narudžbi. Nemamo skladište i najveća količina koju imamo na stanju odmah za prodaju jeste pet do deset putera. I to ako vam se posreći. Znači, ukoliko kupac naruči, čeka narudžbu nekoliko dana, a mi putere šaljemo kada budu gotovi. Kupac može biti siguran da je dobio svjež puter iz naše radionice po želji (sa ili bez soli). Svakako probajte i javite nam vaše utiske", poručuje Hamida.

"Butteria" u ponudi ima kikiriki puter, lješnjak puter, badem puter, indijski orah, puter od sjemenki bundeve, lješnjaka + kakao maslac, pistacija puter i badem + tamna belgijska čokolada.

"Puter od sjemenki bundeve nije za svakoga. Često me pitaju kakvog je okusa - zemljan okus, neodređen, niti sladak niti slan. Lješnjak + kakao maslac je healty Nutella, namaz koji je zaslađen zdravim zaslađivačima i kojim će djeca zasigurno biti oduševljena. Pistacija je novi puter kojeg smo nedavno plasirali - okusom i teksturom jako poseban i zbog toga se može konzumirati samo mala količina. Badem + tamna belgijska čokolada je namaz o kojem naziv kaže sve", pojašnjava Hamida karakteristike svakog putera ponaosob.

Navodi da većina putera sadrži samo orašaste plodove i minimalnu količinu soli, a to su kikiriki, lješnjak, badem, puter od sjemenki bundeve i pistacija puter - količina soli je oko jedan gram na 200 grama putera. Ostatak putera je sa drugim dodacima, a jedini puter koji sadrži 100 odsto ploda jeste indijski orah.

Kada je riječ o potrošačkom društvu u smislu osviještenosti o kupovini proizvoda iz malih manufaktura u odnosu na one industrijske, Hamida navodi da prilikom kupovine ručno rađenih ili industrijskih proizvoda ulogu igra cijena.

"Shvatam ljude koji finansijski ne mogu da podrže nekoga ko ručno radi neki proizvod, te se odluče za industrijski, čija je cijena znatno niža. Danas imamo mnogo više izbora nego ranije da kupimo nešto od naših kolega, prijatelja koji se bave nekim biznisom. Konkretno, neko ima domaća jaja, domaće kolače, prirodne svijeće, ručno rađeno posuđe pa sve do ženskih pidžama. Kada se kupuje takav proizvod, treba da razmišljamo kako podržavamo tu osobu, njenu porodicu, njen rast i na kraju i državu u kojoj živimo", pripovijeda Hamida.

Kazuje da bi izdvojila ženske biznise koji su posebni, jer je poznato koje obaveze imaju žene u našem društvu: "Taj posao je posebno sladak, da kažem, jer i sama znam kako je kada te treba porodica, kuća, prijatelji i biznis."

Brojni su primjeri ljudi koji su u BiH pokušali pokrenuti svoj biznis, obrt, ali su odustajali negdje na pola puta ili već na samom početku, a zbog birokratije ili novca, a Hamidu smo pitali kakva su njena iskustva na ovom polju.

"Kada sam željela pokrenuti biznis, bila sam pesimistična, pogotovo jer smo ga pokrenuli u jeku virusa korona, u maju 2020. godine. Suprug mi je tada rekao: 'Pokreni, ako treba, ja ću ti platu davati dok ne staneš na noge.' Tako da sam se upustila u te vode bez brige. Nisam imala negativnog iskustva što se tiče otvaranja obrta... Jedini problem jeste papirologija i mislim da bi se na tom polju moglo nešto uraditi kako bi se olakšalo registrovanje biznisa", priča mlada žena.

Kada su planovi za budućnost u pitanju, Hamida kazuje da su novi okusi putera zasad na čekanju: "Imamo u planu nešto posebno za sportiste i za ljubitelje bijele čokolade, ali to je u procesu testiranja. Sada radimo na tome da naši puteri budu što dostupniji kupcima širom BiH, a u budućnosti i u nekim drugim državama."

Putere koje Hamidine spretne ruke priprave moguće je poručiti preko Facebook stranice Butteria i Instagram profila butteriabih, te ih pronaći u radnjama zdrave hrane u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, a kako Hamida kaže, u planu je da se šire dalje i nadaju se da će se njihovi proizvodi uskoro moći pronaći i u drugim gradovima. Mlada žena koja je hrabro krenula u poslovne pohode potvrda je izreke sa početka priče i dokaz da je samostalan rad zaista stvorio čovjeka i sve njegove sposobnosti te da bez samopomoći nema pomoći.