Heroj Ljubinja: Doktor Savo danonoćno u ordinaciji

LJUBINJE - Iako se u Ljubinju pogoršava epidemiološka situacija, sa svakodnevnim novim izvještajima o oboljelima od virusa korona, ljubinjski ljekar Savo Novokmet kući odlazi samo da odmori pa su ga Ljubinjci, otkako se u ovom gradiću pojavila zaraza, prozvali svojim herojem.

Ovaj ljekar je, u stvari, specijalista ginekolog, ali su ga, u vrijeme kada je u Srpskoj pokrenut projekat porodične medicine njegovi sugrađani nagovorili da otvori sopstvenu ambulantu u ovoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa je sklopio ugovor s Fondom zdravstva RS i od tada se u njegovoj ambulanti liječi pola Ljubinja.

Doktor Savo je od pojave panedemije u Ljubinju od jutra do kasnih popodnevnih časova u svojoj ambulanti ili je na terenu sa svojim pacijentima, a kada nije u ambulanti pomaže kolegama u Domu zdravlja Ljubinje, gdje je medicinsko osoblje na izmaku snaga.

"Njemu i dvjema sestrama iz njegovog tima nismo ni aplaudirali s balkona, iako su vjerovatno za to najzaslužniji, pa iako je uvijek jednako požrtvovan, otkako je pandemija zavladala njemu nije teško da otvori ambulantu u koje god doba dana, nije mu teško da obilazi pacijente koji leže kod svojih kuća i uvijek je staložen i pribran. On je naš pravi heroj, ali ne samo on, već i njegova supruga, koja radi u apoteci i koja nam je na usluzi 24 časa dnevno. Na ponos su cijelom našem gradu", kaže Nevenka Ćorović, pacijentkinja doktora Sava.

Sam doktor Savo o sebi ne želi da govori, tvrdeći da on samo obavlja svoju ljekarsku dužnost i da je znao još dok je studirao da na ovakvo požrtvovanje mora računati.

"Ako moram nešto reći, onda bih skrenuo pažnju na tešku situaciju u Ljubinju, gdje gotovo ni na ulici nisam sretio nijednog stanovnika da mi se nije požalio na neke poteškoće, a dobar dio stanovništva se žali na povišenu temperaturu, pa bih apelovao na nadležne da nam dostave neophodnog medicinskog materijala i testova na koronu", kaže doktor Savo.

Ne negira da ima pacijenata koji leže kod svojih kuća, gdje im priključuje infuziju i brine o njima nekada i po nekolika dana dok ne dođu nalazi iz Banjaluke, jer ih do tada nijedna bolnica ne može hospitalizovati.

"Ono što je zasad zabrinjavajuće jeste da virus postaje sve jači i simptomi sve dramatičniji, pa se vrlo lako može desiti da u narednoj sedmici zaraza bukne u susjednom Trebinju, gdje zbog zatvorenih granica prema moru omladina odlazi na bazene, a zbog mjera zatvaranja ljubinjskih ugostiteljskih objekata u 20 časova sve više idu u provod u Trebinje", zabrinut je dr Savo.