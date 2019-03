Histerija na internetu: Znate li kako pravilno obući grudnjak?

Izgleda da baš svaka tema može postati predmet za žustru raspravu na internetu. Ovog puta na red su došli grudnjaci, odnosno načini na koje ih žene oblače.

Neko je postavio pitanje na Twitteru: 'Kako zakopčavate grudnjak?' I to je bio dovoljan razlog za raspravu. Žene su se podijelite u dva tabora - plavi i crveni. Jedne grudnjak kopčaju s prednje strane, a druge na leđima.

Neke žene su otišle toliko daleko da su vrijeđale druge, one koje grudnjak ne oblače na, po njima, ispravan način.

Jedne smatraju da je pravilno zakopčati ga s prednje strane pa okrenuti i navući naramenice. Druge kažu da je to 'način za žene koje su slabići' te kako je jedina pravilna metoda kopčanje na leđima. Neke je toliko šokirala spoznaja da se to ne radi samo na jedan, 'njihov' način, da su se čudile satima.

"Ja sam u šoku jer sve više žena grudnjak zakopčava s prednje strane. Oduvijek sam vjerovala da je lakše to napraviti na leđima", napisala je je jedna žena, a druga se nadovezala:

"Brže je zakopčavati ga na leđima, samo treba biti siguran da su sve kopčice zakopčane, to osjetim prstima", napisala je.

"Ja ga nikad ne otkopčavam, doslovce ga navučem kao hlače, a tako ga i skidam", prokomentarisala je jedna djevojka, a druga je na to odgovorila kako ideja nije loša, ali ona ima prevelike bokove da bi svoj uspjela tako obući.

"Nemam tih problema jer ne nosim grudnjak", priznala je jedna.

hey y’all how do you put on a bra?? with the clasp in front of you and then turn it around, or putting the bra on regularly and clasping it from the back ??? I GOTTA KNOW pic.twitter.com/w0wLSZvuXe