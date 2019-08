Hju Grant zaratio sa Džonsonom na TW, post lajkovan više od 300.000x

Slavni britanski glumac Hju Grant zaratio je na tviteru sa novim premijerom Borisom Džonsonom zbog namjere da suspenduje parlament kako ne bi ugrozio izlazak Velike Britanije iz Evropske unije.

U tvitu, koji je lajkovan skoro 300.000 puta i retvitovan više od 70.000 puta, Hju Grant je napao Borisa Džonsona zbog toga što se “igra sa budućnošću njegove djece”, nakon što je premijer zatražio suspenziju parlamenta, piše Independent.

Glumac je nazvao Džonsona “prekomjerno promovisanom gumenom patkicom (za kupanje)”.

“Ti se nećeš zajebavati s budućnošću moje djece”, napisao je. “Ti nećeš uništiti slobode za koje se moj djeda borio i branio ih u dva svjetska rata.”

“Odjebi ti prekomjerno promovisana gumena patkice za kupanje. Britanija je revoltirana zbog tebe i tvoje male bande masturbatorskih funkcionera.”

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI