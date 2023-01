Hobiji: Igrom do buduće profesije

Hobiji su od velike važnosti za djecu, jer to predstavlja mogućnost da ona spoznaju sama sebe, te da im pomognu kako u fizičkom tako i u psihičkom razvoju.

Takođe, stiču osjećaj za organizaciju i odgovornost. Ali u kojoj mjeri hobiji mogu da utiču na važna životna usmjerenja i odabir buduće profesije?

Nedavno istraživanje koje je obuhvatilo 2.000 odraslih u SAD sa djecom uzrasta od tri do 14 godina otkrilo je zanimljivu vezu između igranja u djetinjstvu i izabranih karijera. Trećina ispitanika izjavila je da je to kako su se igrali kao djeca uticalo na karijere kojima su se bavili kasnije u životu. Ispitanici su takođe izjavili da su se u prosjeku do 7. godine života odlučili za posao iz snova i da su taj posao do 23. godine dobili. Pored toga, većina anketiranih zaposlenih odraslih prijavila je da su mnoge od vještina, koje su naučili kroz igru kao djeca, primijenili u svojim svakodnevnim poslovima danas. Ove vještine uključuju kreativnost, timski rad, rješavanje problema, snalažljivost, empatiju i komunikaciju sa drugima. Od crtanja, preko muzike i pisanja, do nauke i još mnogo toga, ovi rezultati istraživanja naglašavaju da igra i dalje predstavlja moćno oruđe u bilo kom uzrastu. Jedno je svima jasno, a to je da je djeci potreban hobi.

Ono što mnoge roditelje zabrinjava jeste mogućnost da djeca neće ozbiljno shvatiti hobi i da je to gubljenje, kako vremena, tako i uloženog novca. Interesovanja djece se vremenom mijenjaju, a mnogi hobiji zavise od uzrasta djeteta. Može se desiti da dijete preraste neki svoj hobi, ali i da ga zadrži tokom cijelog života. Svoje dijete možete samo usmjeriti, ne možete ga natjerati da slijedi određena interesovanja. Djetetu treba dozvoliti da isproba različite hobije, kako bi uvidjelo da li se pronalazi u tom hobiju ili on uopšte nije za njega. Takva prilika izbora između više različitih opcija utiče pozitivno i na izoštravanje odlučnosti i sposobnosti djeteta da uči kako da donosi odluke koje su u njegovom interesu.

U Njemačkoj postoje "Schnupperkurse", odnosno probni hobiji, gdje djeca mogu da pozajme opremu za neku određenu aktivnost i da učestvuju neobavezno na neko vrijeme u tim aktivnostima, dok se konačno ne odluče da li je taj hobi za njih ili ne. Tako roditelji ne moraju da se izlažu bespotrebnim troškovima kupovine opreme, a djeca imaju prostor i slobodu da iskuse različite hobije i pronađu onaj pravi za sebe.

Pored svega navedenog, potrebno je da roditelji prepoznaju kada djetetu treba dozvoliti da napusti hobi. Djeca ne bi trebalo da budu gurana u previše vannastavnih aktivnosti. I važno je da ih ohrabrite ka onome što ih zanima, a ne ka onome što vi želite da postanu. Zato ne brinite ako vaše dijete nije prirodni pjevač ili fudbaler i želi da započne sakupljanje kolekcije buba jednostavno ga pustite da razvije sopstvena interesovanja, jer je to i jedna sjajna uvertira za upoznavanje sebe, što mu može koristiti u daljem formiranju ili nadogradnji ličnosti.