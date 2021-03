Hrabri Sanjanin inspiracija mnogim teško oboljelim

SANSKI MOST - Poslije duge i teške borbe te niza zdravstvenih komplikacija tokom kojih mu je davana minimalna šansa da preživi, Sanjanin Amir Bajrić pobijedio je opaku bolest rak gušterače.

To su potvrdili i liječnici u Turskoj, gdje se liječio posljednjih mjeseci, a Bajrić se nakon svega vratio svojoj porodici i normalnom životu kao zdrav i izliječen čovjek. Inače, sudbina Bajrića, koji je otac dvoje maloljetne djece, ujedinila je dobre ljude širom regiona te je u humanitarnim akcijama prikupljeno više od 100.000 eura, a tim novcem je plaćeno liječenje.

Njemu je prije nešto više od godinu dana dijagnosticiran tumor na glavi gušterače, a s obzirom na neuspješno liječenje te limitiranost domaćih zdravstvenih kapaciteta, pojavila se mogućnost da operacija bude izvedena u Istanbulu, u jednoj od tamošnjih klinika.

Zbog mogućnosti širenja i ekspanzije tumora vrijeme je bilo bitan faktor, pa je neophodna sredstva trebalo što prije sakupiti, a u humanitarnu akciju za pomoć uključio se veliki broj građana u zemlji i inostranstvu.

Sam operativni zahvat potrajao je oko 12 sati i radilo se o operaciji koja se smatra jednom od najkomplikovanijih u oblasti hirurgije, a tom prilikom hirurzi su Bajriću uspješno uklonili tumor na glavi gušterače.

Međutim, tokom postoperativnog oporavka došlo je do dodatnih komplikacija koje su ugrozile njegov život.

"Tokom ciklusa hemoterapija došlo je do pucanja trbušne aorte i tada su davali minimalne šanse da ću preživjeti, jer sam izgubio velike količine krvi. Ljekari su uspjeli da saniraju aortu, da bi do njenog ponovnog puknuća došlo već nakon dvadesetak dana. Ne znam kako, ali i to sam uspio preživjeti", kaže Bajrić za "Nezavisne".

Zbog hrabrosti i bespoštedne borbe za život, Bajrić je postao inspiracija mnogim ljudima koji su teško oboljeli, a posebno građanima Bosne i Hercegovine koji se trenutno liječe u Turskoj ili na drugim lokacijama.

"Ovom prilikom želim da zahvalim svim dobrim ljudima koji su pomogli moje liječenje, ne želim nikoga izdvajati, jer ne želim nekoga da zaboravim. Svima koji su bolesni mogu samo da poručim da budu snažni i da se nikada ne predaju sve dok postoji i minimalna šansa. Život je lijep i ne odustajte do posljednjeg trenutka", kaže Bajrić, a mi mu želimo da nastavi hrabro da korača i da ga zdravlje dalje dobro služi.