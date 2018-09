Hrvat tvrdi da zna sve lokacije zakopanog ustaškog blaga

ZAGREB - Hrvat Ilija Mamić tvrdi da zna sve lokacije na kojima je zakopano zlato koje su ustaše za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske opljačkale od svojih žrtava.

Mamić je krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka posjetio rodbinu u Australiji, gdje mu je Frane Zagorac, nekadašnji tjelohranitelj ustaškog poglavnika Ante Pavelića, otkrio mjesta na kojima je oteto zlato skriveno.

Mamić tvrdi da je zlato sa nekih od lokacija koje je otkrio, nakon toga, odneseno.

On je za vrijeme Jugoslavije agentima Službe državne bezbjednosti otkrio lokaciju u Palmotićevoj ulici, gdje je zlato potom pronađeno.

Ali, Mamić nije otkrio da zna i lokacije u Sloveniji, kuda su ustaše bježale na kraju rata.

"O svemu što znam govorio sam pred Županijskim državnim tužilaštvom, ali od juna do danas niko mi se od njih nije obratio. Nudio sam informaciju i slovenačkoj policiji u Murskoj Suboti, ali niko me ne shvata ozbiljno", tvrdi on za hrvatske medije.

Mamić navodi da je prije pet godina jednu lokaciju otkrio visokopozicioniranom pripadniku Katoličke crkve, te da je zlato pronađeno u oltaru jedne kapele nedaleko od Šentilja.

Kako mu se nakon tog dana niko više nije javljao, odlučio je da ponovo posjeti to mjesto. Tada je, kako kaže, shvatio da su sveštenici odnijeli zlato.

"Kamen oko oltara bio je izmijenjen. Tamošnji sveštenik tvrdi da su ga zbog dotrajalosti morali zamijeniti, a ja znam da su sigurno izvadili poluge, kutije ili šta je već bilo pod oltarom", navodi Mamić.

On traži da mu se za sve što otkrije isplati naknada, koja prema zakonu iznosi deset odsto.

Predsjednik Jevrejske opštine Zagreb Ognjen Kraus potvrdio je "Slobodnoj Dalamciji" da se jedno vrijeme zaista radilo na rješavanju ovog problema, ali da je sada sve obustavljeno.

Ustaške vlasti odnijele su sa sobom, nakon sloma Nezavisne Države Hrvatske, mnogobrojno zlato i druge vrijednosti koje su oteli od Srba, Jevreja, Roma i pripadnika antifašističkog pokreta.