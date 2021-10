Humanitarna akcija: Pješači regionom kako bi pomogao dječaku Iliji

SANSKI MOST - Kako bi pomogao liječenju teško oboljelog četvorogodišnjeg dječaka Ilije Milanovića iz mjesta Kosjerić, u Srbiji, dvadesetosmogodišnji planinar i humanista iz Kragujevca Ljubiša Šljivić odlučio je da organizuje neobičnu humanitarnu akciju.

Ovaj diplomirani ekonomista će prepješačiti put od sela Biljane Donje, nadomak Zadra, gdje je inače rođen, sve do Kragujevca, kako bi skrenuo pažnju na oboljelog dječaka. Na svom proputovanju, u proteklu subotu zadesio se u Sanskom Mostu, gdje se odmorio i razgledao grad.

"Mali Ilija je nepokretan od djetinjstva, ali ljekari su rekli kako postoji šansa da prohoda ukoliko se obavi komplikovana i teška operacija presađivanja matičnih ćelija. Međutim, njegova porodica je siromašna, oni to ne mogu platiti, a ja sam odlučio da probam da im pomognem na ovaj način. Mnoga djeca su bolesna i treba im pomoć, a neka od njih su u medijskom zapećku i ništa se ne zna o njihovoj sudbini", kaže Šljivić.

Dodaje da je njegova porodica prije rata živjela u pomenutom mjestu nadomak Knina, gdje posjeduju i kuću, pa je odlučio da to bude njegova polazna tačka.

Ovaj neobični mladić kaže kako je avanturističkog duha te da je i ranije poduzimao slične humanitarne akcije pješačeći ili vozeći bicikl, a sve objavljuje na svojoj Facebook stranici "Dnevnik jednog bicikliste". Dodaje kako je i ova akcija naišla na veliki odaziv te da je do sada prikupljeno dosta sredstava za liječenje mališana.

"Ljudi iz našeg regiona su veliki humanisti, samo ih je potrebno malo pokrenuti. Kada je riječ o ovoj akciji, do sada sam prešao nešto manje od pola puta i gdje god sam došao, naišao sam na iskren i srdačan doček. Ljudi, kada čuju o čemu se radi, odmah priskaču nudeći pomoć", kaže Šljivić. Kaže kako putovanje pješice nije nimalo lagano, posebno ako se ima u vidu da na leđima nosi veliki teret težak oko dvadesetak kilograma. "Na putu je dosta zanimljivo, upoznao sam dosta dobrih ljudi, stekao lijepa poznanstva i vidio prekrasne krajeve. Na proputovanju nisam mogao odoljeti, a da se ne popnem na vrh Dinare, pa sam malo prolongirao svoj put", kaže Šljivić.

Inače, treba reći kako je do sada ovaj mladi entuzijasta u više navrata poduzimao slične avanturističke pohode. Prije četiri godine, kako kaže, biciklom je otišao do Barselone prevalivši 3.000 kilometara, dok je već sljedeće godine biciklom stigao do Portugala.

"Uvijek mi je želja bila da vidim Barselonu, a kada je moj razred na maturskom putovanju išao u Kataloniju, ja nisam imao dovoljno novca. Kada sam svojim roditeljima i prijateljima rekao da idem tamo biciklom, rekli su da nisam normalan. Ipak, put je protekao bez problema i sve je bilo u redu", dodaje uz smijeh Šljivić. Tokom 2019. godine, također na biciklu, stigao je do Nordkampa, najsjevernije kopnene tačke na Sjevernom polu, prevalivši pri tome oko 6.000 kilometara.

Ovaj humanista svojim angažmanom jednostavno pomjera granice onoga što čovjek može da uradi kako bi nekome pomogao, a svi koji žele da podrže liječenje malog Ilije Milanovića više informacija mogu pronaći na Facebook stranici "Dnevnik jednog bicikliste".