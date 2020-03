Humanost na djelu: Na ulici ostavljaju pakete hrane za najugroženije

U doba kada je svima potrebna solidarnost, internetom kruže snimci koji pokazuju da je ipak u ljudskom duhu spremnost da se pomogne drugima.

Kako na društvenim mrežama piše, građani Turske su na ulicama ostavljali pakete hrane onima koji su najugroženiji.

Kako se piše po društvenim mrežama, paketi su ostavljeni za one koji zbog korona virusa ne mogu da zarade da prehrane sebe i svoje porodice, prenosi "B92".

"Sviđa mi se to što su ljudi našli da se zbliže čak i dok praktikuju socijalno distanciranje", napisala je jedna korisnica Twittera.

Pojedini komentatori tvrde kako nije u pitanju Turska, ipak ne možemo da zanemarimo ove prizore kao primjer toga kako bi trebalo da se ophodimo jedni prema drugima u teškim vremenima.

In #Turkey, people have started to leave food packets on the road for the poor and the needy who cannot earn due to #COVIDー19 lockdown #Turkeycoronavırus @zoo_bear @amjedmbt @ashoswai @NayeemWajahat @AliyaNazki Love you #Turks for representing us. pic.twitter.com/9s1X3y6KuX