I moda ima svoja praznovjerja

Prema praznovjerju, nošenje odjeće na tačkice poboljšaće stanje na bankovnom računu.

Za tako rijetku pojavu kao što je petak 13, koja se dogodi do tri puta godišnje, postoji jako puno priča. To i ne čudi jer su teme vezane za praznovjerje izuzetno popularne. Postoji čak i poveznica između načina odijevanja i praznovjerja.

Nošenje odjeće naopako

Ako slučajno obučete komad odjeće naopako, taj bi dan trebalo da vam bude srećan. Kada vam neko ukaže na to da ste pogrešno obukli majicu, samo se nasmiješite, ali grešku ne ispravljajte ako želite da vas cijeli dan prati sreća.

Isto vrijedi i za čarape. Nenamjerno oblačenje čarapa naopako smatra se dobrom srećom. Takođe ih onda morate tako nositi cijeli dan da bi se sreća ostvarila.

Dugmad na odjeći

Neparan broj dugmadi na odjeći trebalo bi da vam donese posebnu sreću. Ipak, sumnjamo da ćete sada ići brojati dugmad te zašiti dodatnu u slučaju da je broj paran. Zanimljivo je da davanje i primanje dugmadi simbolizuje dugotrajno prijateljstvo. Isto tako, ako pronađete dugme treba da ga uzmete i stavite u džep jer je ono onda znak vaše dobre sreće.

Nošenje odjeće s tačkicama

Ovo je jedno od najstarijih praznovjerja u vezi s garderobom, a poznato je u različitim dijelovima svijeta. Naime, smatra se da nošenje odjeće s tačkicama privlači bogatstvo. Tako mali okrugli oblici zapravo predstavljaju mnoštvo kovanica koje će se uskoro naći na vašem bankovnom računu.

Nošenje plave odjeće

Neki smatraju da je plava srećna boja i privlači uspjeh. Nebo je plave boje te nošenje odjeće u toj boji simbolizuje pogled prema gore, odnosno pogled prema bezbrojnim mogućnostima. Takođe, poznato je i da mladenka na dan vjenčanja treba da nosi nešto plavo za sreću.

Nošenje cipela

Kada se pertle na vašoj obući uporno odvezuju iako ste ih već nekoliko puta dobro zavezali, znači da bi trebalo da dobijete dobre vijesti putem pošte.

Stavljanje cipela na sto ili na krevet znači lošu sreću i možete očekivati da ćete se uskoro posvađati s nekim. Prema praznovjerju, ako vam partner pokloni par obuće, vaša zajednička budućnost postaje upitna. Naime, to zapravo znači da vaš partner želi da odšetate iz veze. Jednom u životu treba da donirate par cipela osobi kojoj je to potrebno. Prema jednoj staroj izreci, ako to ne učinite, u idućem životu hodaćete bosi.