Ima 75 godina i pleše oko šipke: Dio porodice prestao kontaktirati sa mnom (VIDEO)

​Baka koja se počela baviti plesanjem oko šipke u svojim sedamdesetima kaže da živi život iz snova. 75-godišnja Star Staufer Vajs, udovica iz Kolorado Springsa, rekla je da je ova neobična sportska aktivnost bila na njenoj listi želja, ali da ju nije isprobala sve do pandemije. Star je dodala da je živjeti sam s dvije mačke tokom pandemije kovid-19 bilo teško i usamljeno iskustvo.

Međutim, u februaru 2021., kad su ograničenja počela popuštati, slučajno je naišla na članak u svojim lokalnim novinama koji će joj promijeniti život. "Članak je bio o lokalnoj plesačici na šipci, Dajen Martin, koja je slučajno bila i pastor", rekla je Star, "Dajen je započela svoje putovanje plesom oko šipke kada je imala gotovo 50 godina, a sada, sa 64 godine, ona je moja privatna instruktorka. Ona je mozak iza Pole Revolucije".

"Kada sam pročitala taj članak, bila sam izvan sebe od uzbuđenja. Probudio mi je sjećanje na moj davni san - ples na šipci, koji je godinama bio na mojoj listi želja, ali je nekako gurnut u drugi plan. Prvo sam pomislila: 'Mogu li uopšte ovo učiniti?", prisjetila se Vajsova.

Star, čiji je suprug umro prije 18 godina, borila se s medicinskim problemima, uključujući reumatoidni artritis u zapešćima i šakama, deformisanu desnu ruku zbog artritisa i istoriju osteoporoze. Takođe ima ostatke dvije pločice i devet šrafova u lijevoj tibiji od pada prije 16 godina.

"Odlučila sam poslati poruku studiju Pole Revolution da provjerim postoji li starosna granica. Na moje oduševljenje, rekli su da ga nema. Bez gubljenja vremena, prijavila sam se za uvodni kurs te sedmice. Nisam imala pojma bih li to mogla izvesti u svojim godinama i sa svojom istorijom bolesti, ali ne samo da sam uspjela, već sam se potpuno navukla. Nisam se mogla zasititi, pa sam se prijavila za cijeli paket kurseva".

Kao izliječenoj alkoholičarki s gotovo 36 godina trezvenosti, njen ples oko šipke tri puta sedmično ne samo da ju je fizički transformisao, već joj je takođe donio golemu mentalnu i emotivnu korist. "Ples na šipci u mom salonu - gdje imam postavljenu šipku - i satovi mi jako pomažu s tjeskobom", priznala je. Jako je zabavno. Dobijam veliku podršku zajednice plesača oko šipke i uživam u učenju novih trikova".

"Kada izvodite trikove na šipci, vaš um mora biti potpuno usmjeren na ono što radite, tako da te loše stvari koje se događaju u vašem mozgu moraju nestati. Morate se koncentrisati ili možete izgubiti stisak, pustiti pogrešnu nogu ili ruku i pasti na pod. Upravo sam to napravila neki dan i prilično teško pala na glavu. Srećom, nisam imala potres mozga", dodala je Star.

Njeni omiljeni trikovi su lejbekovi, inverti i dropovi. "Nekima bi savladavanje ovih trikova moglo biti teško, ali meni su ti trikovi bili prirodni", rekla je, "Međutim, rad na podu i pokretni rad ostaju izazovni. Moji zglobovi i fleksibilnost nisu ono što su bili. Ipak, ponosim se svojom sposobnošću da graciozno ustanem s poda, čak i dok nosim štikle".

"Neki moji srednjoškolski kolege na Facebooku duhovito su komentarisali: "Ona visi naglavačke na šipci, a ja jedva ustajem iz stolice. Flov rad vjerovatno nikad neće biti moja jača strana. Ipak, prihvatam izazov i nastavljam pomicati svoje granice, jer zašto ne?", kaže Vajsova.

Što se tiče fizičkog zdravlja, Star je razvila mišiće koje nikada prije nije imala, čak ni u svojim mladim danima. Osteoporoza joj se smanjila, a gustoća kostiju se povećala. Osim plesa na šipci, ona takođe ide na časove zumbe, EGym i Silver Sneakers. Dok zablude o plesu na šipci često zamagljuju percepciju ljudi, posebno u pogledu starijih osoba koje se bave tim sportom, Star i njene kolegice plesačice na šipci razbijaju stereotipe.

"Doživjela sam da je dio porodice prestao kontaktirati sa mnom. Nikada nisam imala djece, ali imam dvije pastorke koje me jako podržavaju. Ona koja živi u Kaliforniji došla je na oba moja nastupa u LA-u, ima dvije kćeri, moje praunuke, i njima je super to što njihova baka radi', rekla je, "Imala sam i neke prijatelje koji su se takođe distancirali iz istog razloga. Moji prijatelji me podržavaju 95 odsto, a javnost 99 procenata", navodi Star.

Star je dodala kako je jedna uobičajna zabluda da se ples na šipci povezuje isključivo sa skidanjem. Međutim, Međunarodna sportska federacija na šipci (IPSF) uspostavila je standardizovana pravila i pravila za takmičenja u plesu na šipci, uzdižući ga u legitiman sport. Zapravo, ples na šipci se čak namjerio na Olimpijske igre.

"Ponekad će ljudi komentarisati odjeću koju nosim dok plešem na šipci", rekla je Star, koja ima 29.000 pratilaca na svom Instagramu, "Naravno, neke su kombinacije seksi, ali imate tačke za držanje na vratu, ispod pazuha, na stomaku i sa strane. Takođe, savršeno je u redu pokazati svoja stopala, gležnjeve, prste, bedra, koljena, pa čak i malo dupeta. Brišem zlobne komentare i blokiram ih. Neću se brinuti o neukim trolovima niti dopustiti da me gnjave".

Vajsova priča dokazuje da se najbolja poglavlja naših života mogu otvoriti u bilo kojem trenutku. "Moj savjet svima koji oklijevaju isprobati nešto novo, naročito kasnije u životu, jeste da to učine", rekla je, "Možda to nije ples na šipci, ali nemojte odgađati ako ste oduvijek željeli nešto isprobati. Nikada nisam mislila da ću nastupiti u klubu Ist Holivud ili Beverli Hils i sigurno nikad nisam mislila da ću otići u Los Anđeles i nastupiti na The Comedy Pole Showu i dobiti ovacije".

Još je dodala:

"Upoznala sam slavne osobe. Upoznala sam najdivnije plesače na šipci. Poznata sam na Instagramu. U posljednje dvije i po godine doživjela sam najljepša iskustva. Upoznala sam divne ljude i stekla nove prijatelje. Poznata sam u inostranstvu. Kakav san! Kakav život!", zaključuje Star, prenosi "Večernji list".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.