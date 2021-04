Imala je 120 kilograma, jedna rečenica ju je natjerala da se prepolovi

Ali Stut Buč (29), frizerka iz Milvokija, prije nekoliko godina tražila je haljinu za svoje vjenčanje. Ušla je u jedan butik i odabrala haljinu koja joj se najviše dopala.

Međutim, tada se desilo nešto što je budućnoj mladi u potpunosti promijenilo život – prodavac joj je istrgao vjenčanicu iz ruku i oštrim tonom joj poručio da pokuša da pronađe nešto na odjeljenju za plus sajz.

"Nisam imala samopouzdanja, ali sam bila uzbuđena jer je to bio poseban dan. Naravno da sam bila svjesna svoje veličine, ali kad ti stranac poput prodavca kaže nešto tako u lice, to zaboli. To mi je stvarno srušilo samopouzdanje i rastužilo me. Shvatila sam da moram da se promijenim. Ova haljina bila je za moj poseban dan i nisam željela da me ljudi gledaju i primjećuju samo moju težinu", prisjeća se Ali.

Sa samo 23 godine Ali je imala 120 kilograma. Priznaje da je bila gojazna i u tijendžerskim danima, a kada je dobila prvo od dvoje djece ušla je u "novu rundu" borbe protiv viška kilograma.

Sadašnjeg supruga Jakoba upoznala je 2015. godine, kada je imala najviše problema sa kilažom. Godinu dana kasnije su se vjerili, a onda odlučili i da se vjenčaju. Kako bi što ljepše izgledala na svom venčanju, Ali je odlučila da smrša. Do dana vjenčanja oslobodila se 38 kilograma viška, a potom je nastavila sa drugačijim režimom ishrane i istopila čak 57 kilograma.

"Vidjela sam keto plan ishrane na Instagramu, ali nisam znala o čemu se radi. Vidjela sam kako svi dobro izgledaju i tada mi je proradio kliker. Znala sam da sam spremna. U prošlosti sam isprobala toliko dijeta, ali mi nijedna nije pomogla", ispričala je Ali.

Iz ishrane je izbacila šećer i ugljene hidrate, i redovno je zapisivala sve što bi pojela.

"Ranije sam non-stop jela, ljudi su me osuđivali zbog toga što unosim 6.000 kalorija dnevno. Ni sama nisam shvatala koliko se kalorije brzo zbrajaju, sve dok nisam počela da ih zapisujem. Ako to ne radite, vrlo brzo se možete ugojiti. Meni mozak jednostavno nije dopuštao da pojedem mali zalogaj nečega. Prije nego što ću krenuti na keto ishranu, znala sam da pojedem cijelu tortu odjednom, a onda bih osjetila krivicu i pojela još jednu! Bio mi je potreban plan ishrane zahvaljujući kom bih prekinula sa emocionalnim prejedanjem", iskrena je Ali.

Prije vjenčanja, zahvaljujući keto ishrani, izgubila je 38 kilograma, a njena krojačica nije uspjela da prepravi vjenčanicu po Alinim zamislima.

"Naručila sam haljinu veličine 50, a sada sam veličina 40. Skratila je haljinu za 40 centimetara u struku, ali jednostavno, to nije bilo to. Onda sam se vratila u butik i izabrala drugu haljinu. U njoj sam se osjećala neverovatno. Bila je to najljepša haljina. Tog dana sam imala toliko samopouzdanja. Prvi put sam željela da me ljudi gledaju. Gledajući stare slike, toliko sam ponosna na sve što sam postigla i presrećna sam što sam kupila novu vjenčanicu kako bih pokazala svoje novo tijelo", rekla je Ali.

Danas je, kaže, posebno ponosna na svoju mentalnu transformaciju.

"Ranije sam mrzela da se fotografišem, bila sam toliko kritična prema svom tijelu. Život mi se promijenio kad sam dobila djecu i očajnički sam željela da budem zdrava za njih. Bila sam vrlo bliska sa mojom bakom koja je imala prekomjernu težinu, zbog čega je preminula kad je imala 68 godina. Nije vidjela moju diplomu, niti se upoznala sa mojom djecom, jer je umrla zbog nečega što je mogla da izbjegne. Vidjela sam sebe kako idem njenim putem i riješila da to prekinem. Želim da uživam u odrastanju moje djece i da se igram sa njima na plaži", ispričala je Ali, prenosi "Telegraf.rs".