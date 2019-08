Influenseri bolesni nakon kupanja u toksičnom tirkiznom jezeru

Tercer banyet en aquest petit llac, muntanya contaminada, embassament radioactiu o com vulgueu anomenar-la. Qué no. Qué no os enteráis. Qué no me creo vuestras tonterias. Qué este agua, ara en estiuet, me sienta estupendamente, debiluchos. Que me pongo cuatro chupitos de wolframio y sigo tan pancho, ridiculos. #seleccionnatural #soiscansinos #radioactivameuscollons #CatalunyaLliure #opressió

A post shared by Selección natural (@izzyandtai) on Jul 22, 2019 at 10:44am PDT