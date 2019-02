"Invazija" blizanaca u BiH

Dvostruku radost u 2018. godini doživjeli su roditelji 396 parova blizanaca koji su rođeni u BiH, a 22 bebe koje su rođene trostrukim i višestrukim porođajem donijele su osmijehe, ali i slatke brige svojim porodicama, podaci su Javnog fonda dječje zaštite RS i Federalnog zavoda za statistiku BiH.

Prema njihovim izvještajima, u BiH u zadnje tri godine bila je prava "invazija" blizanaca, rođeno ih je 1.266 parova, dok su 64 bebe rođene u trostrukim i višestrukim porođajima.

U protekloj godini više od 26.325 beba donijelo je radost porodicama širom BiH.

Roditelji koji su dobili blizance kažu kako ih je obradovala vijest da će dobiti bebe, ali da ih je na početku bio strah kako će se snaći sa njih dvije.

"Kada sam saznala da nosim blizance, u istom momentu bila sam srećna, ali me obuzeo i strah kako ću se snaći sa dvije bebe, no njihovim dolaskom na svijet shvatila sam da je to jedno posebno iskustvo i da sam dobila najveći dar", kazala je Mirjana, majka jednog para blizanaca, za "Nezavisne".

U Republici Srpskoj u protekloj godini na svijet je došlo 8.802 djece, od čega je rođeno 136 parova blizanaca, dok su u četiri poroda rođene trojke.

Sličan broj rođenih blizanaca i trojki bio je i u 2017. godini, kada su dvostruku radost doživjeli roditelji 138 parova blizanaca i trostruku četiri para roditelja koji su dobili trojke.

"Blizanaca u 2016. godini rođen je 151 par, a u tri poroda su rođene trojke", rekli su nam u Javnom fondu dječje zaštite RS i dodali da su ovo podaci prema podnesenim zahtjevima za opremu novorođenčeta.

Federacija BiH u 2018. godini postala je bogatija za 17.523 dječija osmijeha, od čega je 520 beba rođeno dvostrukim porođajem i 10 beba trostrukim ili višestrukim.

"Dvostruke osmijehe u 2017. godini doživjeli su roditelji 626 beba, a trostruke i višestruke roditelji 15 beba, u 2016. godini rođeno je ukupno 536 beba dvostrukim porođajem i šest beba trostrukim i višestrukim", rekli su nam u Federalnom zavodu za statistiku BiH.

Banjaluka je u protekloj godini postala bogatija za 3.365 beba, od toga 1.762 dječaka i 1.603 djevojčice.

"Od ukupnog broja rođenih beba, blizanaca je bilo 80 parova, a bile su i tri puta trojke. U novembru je rođeno najviše blizanaca, 13 parova, dok je u oktobru prošle godine rođeno najviše trojki, i to dva puta", rekli su u Univerzitetskom kliničkom centru RS.

Dodaju da je u 2016. godini rođeno 67 parova blizanaca i dva puta trojke, a u 2017. godini 88 parova blizanaca i pet puta trojke.

Prve trojke koje su rođene u Banjaluci u 2018. godini su Veljko, Emilija i Mihajlo, koji sada imaju osam mjeseci.

Njihova majka Maja, koja je svoje bebe na svijet donijela 25. maja prošle godine, kaže da je na drugom pregledu saznala da nosi trojke i da se najprije iznenadila, jer je ostala trudna prirodnim putem.

"U 2018. godini naša porodica je postala bogatija za tri člana, tri mala anđela i od tada se naš život promijenio mnogo, ali nabolje. Mi smo, kao roditelji, najsrećniji na svijetu, jer su naše bebe rođene zdrave i odlično su napredovale do današnjeg dana. Posebno je srećan njihov stariji brat Andrija, koji ih obožava i ponekad pomaže i čuva ih", rekla je ova ponosna majka.

Ona je dodala da nekad bude naporno i da ima mnogo neprospavanih noći, ali da će i to proći, a da su oni i dalje najsrećniji ljudi, jer su dobili nešto najljepše što se može dobiti, njihove tri bebice, tri anđela.

"Ponekad je veoma teško izboriti se sa tri bebe, ali tu su teta Kosana, moja sestra Željka, ali i bake koje su uz nas i koje nam mnogo pomažu da sve lakše prebrodimo", kazala je majka Maja.

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla rekli su da je u 2018. godini bilo 3.439 porođaja sa ukupno rođena 3.492 novorođenčeta, od toga 1.764 dječaka i 1.728 djevojčica.

"U 2018. godini od ukupnog broja porođaja rođeni su 52 para blizanaca i jedne trojke, a najveći broj blizanaca rođen je u septembru prošle godine. Broj blizanaca koji je rođen u 2017. godini je 67, dok je 2016. godine rođeno 68 blizanaca, dok nisu rođene nijedne trojke", rekli su na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

U Općoj bolnici "Prim. dr Abdulah Nakaš" u Sarajevu rekli su da u njihovoj bolnici zadnje tri godine nije bilo trojki, a da je tokom 2016. i 2018. godine rođeno sedam parova blizanca, a u 2017. devet.

Prijedor je dobio 737 novih stanovnika, od toga je dječaka 493, a djevojčica 244.

"Šest blizanaca rođeno je u toku 2018. godine, u 2017. osam, dok trojki nije bilo", rekli su u prijedorskoj bolnici.

Bijeljina je u 2018. godini postala bogatija za 999 novih života. Od čega su 524 dječaci i 475 djevojčice. Rođeno je 11 parova blizanaca, od čega čak tri para u oktobru, a u 2016. i 2017. godini rođeno je po 16 parova blizanaca.

Broj rođenih blizanaca i više beba po godinama u RS

Godina Broj parova blizanaca Broj trojki i više

2016. 151 9

2017. 138 12

2018. 136 12

Broj rođenih blizanaca i više beba po godinama u FBiH

God. Broj parova blizanaca Broj tojki i više

2016. 268 6

2017. 313 15

2018. 260 10