Irena Ivić spasila bebu koja je lutala ulicama Milvokija

Irena Ivić, porijeklom iz Srbije, vidjela je mnogo toga tokom karijere vozača u gradskom prevozu Milvokija, ali je bila šokirana onim što je vidjela 22. decembra. Dok je vozila autobus ugledala je bebu, mlađu od godinu dana, kako bosonoga hoda prometnom ulicom u pelenama i benkici po hladnom vremenu.

Ivić je zaustavila autobus, odmah istrčala na ulicu i spasila izgubljenu i uplakanu bebu. Odvela je dječaka na sigurno, u autobus, gdje su ga ogrnuli kaputom putnice, kako bi se ugrijao, jer je vani temperatura bila ispod nule.

Pozvali su pomoć, a zatim je dječak zaspao u Ireninim rukama. Ubrzo su na mjesto događaja stigle ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Utvrđeno je da beba nije povrijeđena i da je u dobrom zdravstvenom stanju.

Iz policije su kasnije objavili da je bebu bez nadzora ostavila majka koja ima psihičkih problema. Vlasti su na kraju spojili bebu s njenim ocem.

Bio je to deveti slučaj da su vozači gradskog prevoza u Milvokiju pronašli izgubljeno dijete.

Ivić je za svoj podvig u četvrtak nagrađena od Krisa Abelea, administratora okruga Milvoki.

"Oh my God. Oh my God. I'm shaking." This Milwaukee bus driver went above the call of duty when she stopped and ran out to scoop up a baby girl who was wandering barefoot on a freeway overpass in freezing temperatures, and approaching an intersection https://t.co/SCwNFZkgcQ pic.twitter.com/s8JUj5nixA