Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Bježite od onih koji vam uvaljuju osjećaj krivice

​Čuvajte se onih koji vam nameću osećaj krivice, oni zapravo žele da manipulišu vama!

Da, u tome je tajna koju je jedan od prvih otkrio Konfučije, ali kad zakoračimo u život gole i bose duše, onako naivni i otvoreni, mi često tu manipulaciju ni ne primetimo dok ne postane opasno i zagušljivo!

Neko se sa nametanjem krivice susreo još u detinjstvu, u školi, društvu, porodici... i onda smo nastavili na fakultetu, u prijateljstvima, poslu, sa partnerom... ako smo dopustili da nam se nametne osećaj krivice, onda je zadnji čas za promenu i bežaniju.

Postoje osobe koje su prosto podobne da im se nametne krivica. Vrlo brzo prihvate svaku krivicu i sažive se sa njom. Osobama u narcizmu se to ne može desiti i zato one pucaju od zdravlja. Tu mesta krivici nema. Čista i sve opčinjujuća ljubav prema sebi prekrila je u njihovom slučaju i najrealniju mogućnost osećanja krivice pa čak i odgovornosti.

Takvi ljudi ne dobijaju ni visok pritisak, ni čir, a kamoli neku ozbiljniju boljuščinu. Prosto suviše su zaljubljeni u sebe da bi sebe za bilo šta smatrali odgovornim, a kamoli krivim. Iako su naša fina kućna vaspitanja smatrali ovakvo ponašanje neprimerenim, moram da kažem da savremena psihologija ima potpuno drugi stav, pa sad svi mi koji smo vaspitavani u duhu prvo misli na druge, žrtvuj se i nikada ne stavljaj sebe na prvo mesto - moramo pod hitno da se menjamo inače nas neće biti.

Da, da, tako zeznuto stoje stvari. Svi mi koji smo u svakom sukobu i problemu prvo pomislili na sopstvenu krivicu, sada moramo pod hitno na reprogramiranje podsvesti jer se uspostavilo da ono što smatramo lepim vaspitanjem, nesebičnošću i požrtvovanošću krije zapravo manjak ljubavi prema sebi. I dok je danas više žena koje pokušavaju brzim metodama da zavole sebe nego da ostanu večno mlade, dešava se da upravo neki od tih ubrzanih seminara autodidakt lajf koučeva bude okidač za novi osećaj krivice jer ma šta radili, ma koliko pozitivno mantrali stvari ne idu nabolje i evo novog svežeg osećaja krivice. U eri instant rešenja naročito su popularma ona kakve su ti misli takav ti je život, pa se ova dubokoumma rečenica tumači na najtrivijalniji način, i onda suptilne duše, suočene da ne mogu da iskontrolišu sopstvene misli, dobiju osećaj nove krivice, zapitane kako da dobiju misli kao Kardašijanovi, jer njima je očigledno život pesma, što bi značilo da su im takve i misli, ili je možda fora da se misli ima što manje, jer nekako život se kod velikog broja očigledno nemislećih iskazuje kao bajka. E sad, mislili ne mislili - krivica i stid imaju najnižu vibraciju, pa vi sad vidite...

Danas svaka žena zna da joj je ljubav prema sebi prioritet ispred dobrog tela i lica bez bora, jer ako ne voli sebe, sve joj je uzalud. A ljubav prema sebi nestaje odmah čim se u nas useli krivica, a gde je krivica, tu je i strah. Zato bežite od onih ma kako vam bliski bili koji razgovor sa vama počinju sa kriva si za ovo, kriva si za ono... Spisak je podugačak. Znam žene koje su poverovale da su krive što su debele, što su ostarile, što im je partner impotentan, što loše kuvaju, što više ne zaradjuju, što su im deca uradila ovo ili ono... Spisak je predugačak. I što je osoba naivnija, više će biti onih koji će joj natovariti raznih krivica na glavu. A tamo gde je optuživanje, sreće nema.

Dakle, ne verujte onima koji pričaju o vašoj krivici ili hoće da vladaju vama ili sebe postavljaju u superioran položaj. Recite im da iako je tako opraštate sebi jer niko nije savršen, opraštate i njima jer vas okrivljuju, ali da takođe nemate nameru da trošite vreme na osobe koje vam pričaju o krivici. O da, to je onaj conditio sine qua non - daleko im lepa kuća i niska frekvencija. Okej, možda ste suviše dobro vaspitani, možda ste pročitali suviše knjiga da bi imali blaženi kognitivni tok kao jedna od Kardašijanki, ali sve to ne znači da ipak nećete reći dosta onima koji hoće da vas ubede da ste krivi što ste živi. Stvar je prosta, na reč krivica mora da se pali crveni emotivi alarm!