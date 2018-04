Isidora Bjelica u kolumni za Nezavisne: Ko gugla - otvoriće mu se

Žao mi je što još živimo u društvu gde veliki broj ljudi odbija psihološku pomoć, verujući da je to samo za lude i poremećene. Ali svima nama treba pomoć, ma sa kakvim problemima da se suočavamo, strahovima, besovima, depresijom, tugom, ljubomorom ili anksioznošću.

Niko nije pošteđen na ovom čudesnom mestu koje zovemo planeta Zemlja, koja je jedna velika učionica ljubavi, i misliti da nam ne treba ničija pomoć i savet je prosto glupo jer ponekad samo jedno drugačije gledište može trajno izbrisati veliku patnju i tugu. Stav "nije to za mene" nema veze ni sa obrazovanjem ni sa titulama - to je duboko usađeno mišljenje da ako idemo kod nekog po emotivni i psihološki savet onda je to sramota jer - nismo normalni. I dok se na drugom kraju sveta zvezde, pa i obični smrtnici utrkuju koji će novi metod probati, ovde je to privilegija emancipovanijih. Pa ipak dobra stvar u svemu tome je što danas ne morate da plaćate najskuplje savetnike, dovoljno je da okrenete YouTube i da čujete predavanja zaista najumnijih. Od pokojnih dr Dana Vajera, Alena Vatsa, Dolores Kanon do veličanstvenih savremenika kakvi su Hans Vilhelm, Bajron Kejt, Ekhart Tole, Džeri Vajz, Anita Morijani, Rupert Spajra, Ester Perel...

Hoću da kažem, jedno od veličanstvenih čuda je da danas možete da slušate besplatno predavanja ljudi najviše svesti današnjice, kakva je to divna privilegija, još ako vladate bar engleskim, to je neverovatna riznica na našem putu učenja ljubavi. Naravno, sve u svoje vreme. Čovek može da čuje i najdragoceniji savet i najveću tajnu, ali ako nije spreman da je razume prosto će proći pored njega bez onog eha prepoznavanja i ushićenja. Tajna, učenje i rešenje dođu nam onda kada smo spremni da ih primimo i neretko to nije odmah... U svojim divnim predavanjima ovi učitelji ljubavi koriste internet da bi nam predali tajne podizanja svesti i uvećanja ljubavi. Ma kakav problem da imamo u bilo koje dana ili noći preko pretraživača možemo dobiti najdragoceniji savet, metod, pristup... U svetu dualizma u kom živimo mislim da milioni poruka mržnje ljudi koji ne vole sebe i koji su nesrećni zbog sopstvenih uverenja koja ne dovode u pitanje vrede zarad balansa samo jednog predavanja gorepomenutih. Jer, ljubav je pronalaženje mira u bezuslovnoj ljubavi, a to konkretno znači da prvo moramo da se konektujemo s božanskim nepresušnim izvorom ljubavi i dobrote i onda više nikada nećemo trgovati ljubavlju i uslovljavati... Ekhart Tole kaže da je za postizanje tog mira dovoljno da prestanemo da sudimo drugima i sebi i da naučimo da živimo u sadašnjosti. Genijalna Bajron Kejt kaže da je izvor sve naše patnje u uverenjima našeg uma i daje nam četiri rečenice kojima ćemo preokrenuti i najtvrđa uverenja koja nam proizvode patnju. Meni omiljeni Hans Vilhelm objašnjava zašto zakon privlačnosti ne deluje isto za sve... Ester Perel kaže da neki brakovi moraju da umru da bi nastali novi, najčešče s istom osobom. Za sreću dovoljno je da naučimo bezuslovnu ljubav, da ne zvocamo da ne dobijamo onoliko koliko dajemo, da ne vidimo sebe kao žrtvu i da znamo da budemo sami, a puni ljubavi te da shvatimo da nam niko ne treba jer trebanje nema veze s ljubavlju. Da, predmet ljubav nije uveden u škole, a u lektirama nisu ovi ljudi, zato uključite YouTube, ukucajte njihova imena i dobićete odgovore koje tražite. Dok komisije za lektiru uvrste ove ljude u obaveznu literaturu proći će bar stotinu godina... Ko kuca - otvoriće mu se, kao i ko pametno gugla - naći će odgovore na sve svoje zapitanosti... Ne zaboravite, ovde smo samo da ponovo naučimo da volimo i primamo ljubav, ko drugačije kaže kleveće i laže. O da, i za one koji misle da sve znaju i da im ne treba još jedan savet, ne brinite, niko neće znati šta ste guglali i gledali, samo stavite šifru XXX - samo za one iznad 12 godina.