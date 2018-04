Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Ko je u pravu?

Da li ste primetili taj paradoks da se mi stalno opredeljujemo, procenjujemo pa i sami pokušavamo sebi i drugima da dokažemo da smo u pravu - ma o kakvom sukobu da se radi...

Zatočeni u paradokse dualizma, mi ljudi provedosmo život baveći se tim ko je u pravu i zašto, pri tom stresirajući se na koje smo sve načine izdani, razočarani, kako se postupalo prema nama uprkos tome što smo sve dobro uradili. Ako malo bolje pogledate videćete da u svetu u kome se svi kunu u ljubav ljudi zapravo stalno govore o emotivnoj trgovini. Ja sam za njega ili nju uradila to i to, a šta sam doživela.

Kako mi je uzvraćeno... Emotivna trgovina nije retkost ni za najbliže - decu i roditelje, braću i sestre, supružnike, prijatelje. Iako svi znamo da je jedina prava ljubav ona koja je bezuslovna ipak pamćenje je najaktivnije kad svodimo emotivne račune u kojima smo mi, naravno, pozitivci - sve to materijalno i nematerijalno uložili smo u taj odnos i šta smo zauzvrat dobili? Poslovičnu nezahvalnost, kritiku, nezadovoljstvo, neretko i izdaju...

I, naravno, kad sve to saberemo naš um nam objasni da smo u pravu i eto novog antagonizma. Oni neinicirani u tajne ljubavi će to voleti da prepričavaju ili bar vrte po mislima pitajući se kakav je ovo nepravedan svet u kome se na ljubav i sve dobro uloženo uzvraća na ovaj način?

Pa ipak, pravda je za sud, u Božjoj hijerarhiji ljubavi čak je i očekivanje negativna alhemija pretvaranja ljubavi u trgovinu jer ako nešto dajemo očekujući emotivni ili materijalni uzvraćaj već samim očekivanjem smo ukinuli postulat bezuslovnosti te ljubavi i onda se čudimo šta se sve dalje izdešavalo i kako nam je "uzvraćeno" - neko očekivanje prethodi svakom razočarenju ma ko da je u pitanju pa čak i naša deca, roditelji, partneri...

Naše projekcije limitiranog uma kako ko treba da nam uzvrati na "ljubav" koju smo uložili su zapravo pravi početak kraja te iste ljubavi - jer tog trena je ona prestala da bude bezuslovna. Ali kako to da objasnimo našem umu koji je uzeo naše srce u kalkulator i sabira kad smo sve izdani, kad razočarani, a kad nam na dobrotu i ljubav nije adekvatno odgovoreno. I tako priča o ljubavi završava u amoku kolapsa naše predstave o sopstvenoj emotivnoj investiciji... I neretko sve će se urušavati na ovaj ili onaj način uprkos predstavi uma o sopstvenoj dobroti i velikodušnosti, taj isti um u svim sabiranjima sopstvene dobrote i tuđe grešnosti neće reći jedinu validnu informaciju - ljubav ne sabira, ne kalkuliše, ne traži uzvraćaj i ne očekuje...

Da stvari budu gore posle će sve te misli o neuzvraćenosti postati naš sopstveni sepet tuge i muke i razočaranosti u život koji će nas dodatno mučiti...

I tako nastaju razočarani i tužni ljudi koji vode pomnu statistiku ko im je i kako uzvratio na svu njihovu "ljubav" i "dobrotu"...

I kako se opet ne vratiti na Hrista kada govori o onome da ne zna leva ruka šta radi desna - on zapravo govori da dobročinstvo prestaje ako ga radimo bilo zbog aklamacije sredine, bilo zbog očekivanog uzvraćaja, a kada govori o tome da ljubimo neprijatelja on nam objašnjava da i nije važno ko je u pravu, a ko ne, ako se zbog ovog ili onog razloga isključimo iz Božje blagodati... A od izvora ljubavi odustanemo svaki put kad smo besni, ljuti, razočarani, a opravdanja i razlozi nisu bitni, stvar je prosta, samo je svakome od nas to teško da prizna sebi, to jest limitiranom umu - kada smo razočarani u bližnje mi smo ipak od njih nešto očekivali , a ako smo očekivali to je bio početak kraja priče o bezuslovnoj ljubavi...

O ljubavi uopšte! Ako smo iz ovog ili onog razloga upali u bes, osvetoljubivost, nadurenost, ljutnju, povod više nije važan, mi smo se isključili iz vibracije svetlosti i ljubavi... A povodi, razlozi, uzroci to je opet za sud, ljubav ne poznaje takvu problematiku ni terminologiju... Ovo je najteža lekcija o ljubavi koju srce mora da objasni umu, inače će stalno biti nezadovoljstvo i zapitanost zašto se sve ovo dešava kada sam u pravu?