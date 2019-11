Ispovijest srpskog jutjubera, koji je dijelio novac ljudima: I ja sam teško živeo

Jutjuber Danilo Badnjar (24), poznatiji kao Čoda, oduševio je mnoge nakon divnog gesta koji je učinio poklanjajući ljudima novac za račune.

Čoda ističe da je ovo njegov najljepši video koji je snimio i nešto najbolje što je uradio u dosadašnjoj vrlo uspješnoj jutjuberskoj karijeri, ali i otkrio koliko je teško snimati i uopšte uspjeti na srpskoj YouTube sceni i da li među njegovim kolegama postoji ta netrpeljivost i zavist.

Mladi Danilo za početak je otkrio kako voli da ga oslovljaju - imenom ili poopularnim nadimkom.

"Mama me jedino zove Danilo i onda mi je čudno kad me neko drugi nazove Danilo. Čoda je nastao tako što su me stariji, u Bloku, zvali Dačo-Čoda, i ostalo je. Svi me zovu Čoda, sem mame, čak me i tata i sestra zovu Čoda", objašnjava Danilo.

Odmah nakon što je za početak objasnio ko mu je dao nadimak, Danilo je pričao o divnom gestu koji komentariše čitav region.

"Iskreno, po meni je to najdraži video koji sam uradio, najlepša stvar i preponosan sam na taj video. Jako je bilo interesantno birati kome ću dati novac, kada sam krenuo. Navelo me je to kad vidim kuću, da izgleda kao da nisu u dobroj finansijskoj situaciji, nemaju fasadu i slično", kaže Badnjar.

"Ipak, kako kažu ljudi, ne treba ocenjivati knjigu po koricama, ali na osnovu toga sam pravio procenu. Onda, kada pokucam na vrata, zaista vidim šta se dešava. Išao sam na slepo, nisam znao šta može da se desi, ali pomažem, kome god. Zato je i interesantan video, stvarno se isppostavilo kao dobro. Međutim, jako puno sreće sam imao kad sam otišao u Krnjaču. Bili su u lošoj finansijskoj situaciji i napravio sam dobru stvar, drago mi je što je to tako", priča ovaj mladić.

"Tata prati moj rad na YouTube, iz senke, ali iskreno retko kad me pohvali, dok mama i nema pojma, ne zna ni šta je YouTube. Tata me je pohvalio, rekao je 'Ovo ti je najlepši video koji si snimio', i bilo mi je jako drago zbog toga, jer me je konačno pohvalio. Mama ne znam ni da li je pogledala, možda i jeste sad kad svi pišu o tome, verujem da je i ona ponosna", sa osmehom je objasnio Danilo.

Jedan od najpoznatijih influensera u Srbiji kaže da mu pored porodice mnogo znači i podrška drugih ljudi, koji ga ni ne poznaju.

"Što se tiče poruka, svi su mi pisali. I oni koji me ne prate. Dao sam im inspiraciju i drago mi je kada nekoga motivišem, to je taj lanac koji se napravi i to je svrha svega", kaže Čoda.

Danilu se, nakon što je jednoj gospođi dao novac, javio njen sin koji mu je otkrio da je žena novac proslijedila u humanitarne svrhe.

"Dopisivali smo se, na Instagramu. Mislim da je dala za nezbrinutu decu, ali ne mogu da se setim gde. Pretpostavljam da im je bilo čudno... Njen sin mi je rekao da ne može da prihvati taj novac, da joj je neprijatno i da hoće da ga vrate. Ja sam mu rekao "Ja ne želim da primim nazad taj novac, to je vaše". Oni su rekli da će ga preusmeriti onima kojima je potrebniji nego njima. To je bio jako lep gest sa njihove strane...", ispričao je Čoda.

Danilo je za Telegraf.rs otkrio i koliko je teško uspjeti u poslu kojim se bavi, ali i da li kao i u svakom poslu i među jutjuberima postoji netrpeljivost.

"Iskreno, teško je uspeti u ovom poslu pogotovu sada kada je konkurencija sve veća i veća, a eto ja sam možda imao malo sreće pa sam krenuo da snimam kada je sve to zaživelo na našim prostorima. Naravno, za mene sad nije teško, ali početak jeste jer moraš baš dosta da se trudiš i budeš uporan bez obzira na mali broj pregleda. Ja sam inače živeo u jako lošoj finansijskoj situaciji zato i razumem sve ljude, ali sam sećam se jedno leto sedeo za računarom i konstantno snimao klipove i eto to se polako podizalo na neki veći nivo", ispričao je Danilo da posao kojim se bavi uopšte nije lak, pa se osvrnuo na prijateljstvo među kolegama.

"Naravno da ima prijatelja među Jutjuberima, ali ima i one neke loše energije. Ja iskreno na druge kolege ne gledma kao na konkurenciju, ali mnogi gledaju na to. Mislim da iskreno uvek ima mesta za onog ko napravi kvalitetan video. Često imamo neke događaja na kojima se viđamo i uživamo zajedno, cela balkanska YouTube scena", kaže Čoda.

(Telegraf.rs)