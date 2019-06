Istina skrivana 30 godina: Posljednji dan Brus Lija

Slavni glumac Brus Li umro je veoma mlad, u 32. godini. Posljednji dan njegovog života skrivan je od javnosti 30 godina iz više razloga. Na kraju je vlast naložila istragu, a evo kako se sve dogodilo.

Prije 46 godina, 20. jula, umro je glumac i majstor borilačkih vještina Brus Li. Detalji o danu u kom je preminuo objavljeni su u posljednjoj biografiji o njemu "A Life", autora Metjua Polija.

Tog jutra 20. jula 1973. godine, Brus je napisao pismo svom američkom advokatu Adrianu Maršalu oko niza pregovora i dogovora za nove projekte. Među njima je bila i nova filmska ponuda iz "Warner Brosa" i prijedlog Hana-Barbera za animiranu seriju utemeljenu na njegovom životu. Bilo je tu i prijedloga za knjigu, odjeću i slično, u tom velikom carstvu koje je Brus Li gradio.

Pošto je poslao pismo, otišao je u "Golden Harvest" studio. Tamo se sastao sa Džordžom Lazenbijem, australijskim Džejmsom Bondom, da razgovaraju o njegovom angažmanu u filmu "Game of Death". Priključio im se i Andre Morgan. Li je snimio veći dio kraja tog filma, a cilj mu je bio da na neki način uključi i Lazenbija u priču. O tome je razgovarao i sa Rejmondom Čoom koji je predložio da odu na večeru i formalizuju dogovor. Li je imao druge planove. Htio je da posjeti Beti Ting Pei, trebao mu je "nooner" (seks u vrijeme ručka). Obećao je da će se vratiti popodne da bi se dogovorili koliko će novca ponuditi Lazenbiu.

Kod Beti je stigao oko 13 sati i ostao nekoliko sati.

"Bila sam njegova djevojka", rekla je.

Bilo je tu seksa i nešto hašiša, ali ne i alkohola ili nekih drugih težih droga. Li je bio uzbuđen zbog sastanka i onoga što će Džordž Lazenbi značiti za njegov film.

Ulogu je ponudio i Beti, koja to nije baš objeručke prihvatila. Kaže da joj nije bilo prijatno da na filmu glumi njegovu djevojku, dok mu je u stvarnom životu bila ljubavnica.

"Nikada nisam htjela da radim taj film. Bilo bi mi neprijatno", rekla je.

U njen stan je oko 18 sati stigao i Rejmond Čo iako nije potpuno jasno zašto. Možda jer su glumca cijelo popodne čekali da se vrati u studio, a pošto nije došao, odlučili su da dođu do njega, ili su možda htjeli da mu pomognu da nagovori Beti da pristane da radi na filmu. Bio je to najtopliji dan u mjesecu, piše "The Ringer".

"Brus se nije osjećao baš najbolje, a ni ja se nisam osjećao dobro. Popili smo vodu i počeo je da glumi. Uvijek je bio jako aktivan i uživljen u ulogu. To ga je iscrpilo, pa je popio malo vode. I poslije toga se osjećao nekako smušeno i malaksalo", kaže Čo.

Ubrzo je počeo da se žali na glavobolju. Bližilo se vrijeme večere, a njegova glavobolja bila je sve veća. Kada je rekao da želi malo da se odmori, Čo je pokušao da ode.

Beti mu je dala pilule "Equagesic", lijekove protiv bolova za koje kaže da ih je uzimao i ranije.

Li je otišao u spavaću sobu da se odmori, a Beti se spustila u dnevnu sobu, i gledala televiziju.

Rejmond je otišao oko 19:45 po Lazenbija da bi ga odvezao u japanski restoran u "Miramar" hotelu.

Čekali su ga neko vrijeme, ali su ipak nazvali Beti koja im je rekla da on i dalje spava i da počnu bez njega. Kada su zvali oko 21.30 rekla im je da i dalje spava ali da će pokušati da ga probudi.

Ušla je u sobu, pokušavala i nikako nije uspjela. Histerično je nazvala Rejonda i ispričala mu da ne može da ga probudi. Rekao joj je da se smiri i da će odmah doći. Prisjetio se 10. maja kada je Li zamalo umro od cerebralnog edema. Odmah je nazvao doktora koji mu je tada spasio život, dr Langforda. Linija mu je stalno bila zauzeta.

Kada je Čo stigao pronašao je Brusa kako leži na stomaku na krevetu i Beti pored njega u stanju potpunog šoka. Pokušavala je da ga dozove da se probudi.

Čo je shvatio da je već kasno, i da je već preminuo. Situacija nije bila nimalo dobra, slavni glumac mrtav je ležao na krevetu svoje ljubavnice, a njih dvoje bili su jedini svjedoci.

Razmišljao je kakav bi to skandal mogao da bude i kako će ih za njegovu smrt kriviti i mediji i ostali. I tada je odlučio da "spasi" stvar odnosno da bi bilo najbolje da je Brus Li umro negdje drugo, a ne u stanu svoje ljubavnice.

Ponovo ga je obukao i razmišljao šta bi mogao da uradi.

Da li da ga odveze do njegovog stana koji je bio na samo pet minuta od tog. Na kraju je odlučio da dovede ljekara. Rekao je Beti da nazove njenog privatnog ljekara, dr Judžin Ču Po-hje, koji je radio u baptističkoj bolnici.

Zvala ga je i nije mu rekla ime pacijenta. Kada je stigao Brus Li je već bio u komatoznom stanju, bez pulsa i bilo kakvih znakova života.

Bezuspješno je pokušavao da ga oživi deset minuta. Tada mu je već bilo jasno da je umro prije njegovog dolaska.

Rejmond mu je objašnjavao o kakvoj teškoj situaciji je riječ, ali doktor nije htio da prihvati njegov prijedlog da ga odvezu u bolnicu, već je nazvao hitnu pomoć.

Insistirao je da je riječ o kolabiranju i da ga odvedu u dalju bolnicu "Queen Elizabeth", a ne u onu u kojoj je radio, jer mu takva pažnja nije bila potrebna.

Prije dolaska hitne Rejmond je preuzeo kontrolu nad situacijom, poput pravog producenta. Rekao je Beti da ne kaže ništa medijima, i zatim nazvao njegovu suprugu i rekao joj da je Li na putu prema bolnici zbog stanja sličnog onome iz maja. Hitna pomoć je stigla za sedam minuta i nisu odmah prepoznali pacijenta. Pokušavali su da mu pronađu puls, poslije je bolničar Pang Tak Sun objašnjavao kako "iako je osoba izgledala mrtva, morao je primjeniti svu prvu pomoć".

Supruga Linda u bolnicu je stigla 15 minuta prije Hitne pomoći. Činilo joj se da je u nesvjesti, a ljekarski tim počeo je sa masažom srca.

"Nikad nisam pomislila da bi mogao umrijeti ili da je već mrtav", prisjeća se.

Uključili su ga na EKG, i pokušali da ga probude elektrodama.

Linda je pitala jednog od ljekara da li je i dalje živ. Umjesto odgovora samo joj je odmahnuo glavom. Tumarala je hodnicima i na pitanje ljekara o autopsiji potvrdno odgovorila.

Vijest o smrti 32-godišnjeg Brus Lija brzo se proširila. I mnogi su krenuli prema bolnici. Među njima i novinari koji su pokušali da saznaju šta se dogodilo. Tako su došli do Čarlsa Lova.

Novinar ga je pitao da li je istinita priča koju je čuo da je Li poginuo u borbi. Ovaj mu je odgovorio da je to samo glasina, nazvao ga ludim i spustio slušalicu.

Nazvao je i njega kući, gdje mu se na telefon javio osmogodišnji Brendon i na pitanje gdje mu je tata, odgovorio "Movie!Movie".

Novinari su opkolili njihovu kuću, pa je Čo Lindu smjestio u kuću ljekara Langforda koji je živio u blizini. Tada je Linda ponovno željela da ga vidi i uvjeri se da ga stvarno nema.

"Osjetila sam nevjerovatnu snagu koja je prolazila mojim tijelom. Znala sam šta moram da uradim i na koji najbolji mogući način za Brusa, Brendona i Šenon", rekla je.

Policija je stigla i u stan Beti Ting Pei, nešto iz podneva. Nisu joj rekli da je Brus Li umro, a ona izuzetno uznemirena nije mogla ništa da pita o njegovom stanju.

Ubrzo nakon što ga je iz njenog stana odvela hitna pomoć, nazvala je svoju majku i mlađeg brata koji su sad bili u stanu i tješili je. Policija nije pronašla nikakve znakove borbe, a kao dokaze su spremili tri čaše sa stola, flaše "Seven ap" soka i Šveps Džindžera, i kutiju lijekova "Equagesic".

Dala je izjavu, a po onome što su ona i Rejmond rekli policiji, čini se da su bili spremni, ipak je bilo riječ o glumici koja je jako dobro znala da zapamti tekst.

Trebalo je tu puno toga pripremiti i namjestiti, posebno po pitanju ljubavnice o kojoj se raspitivala i Linda.

Prvo je pitala doktora Langforda koji je rekao kako "po njegovim saznanjima nije imao nikakve druge odnose".

Dogovorili su se šta će reći medijima. Andre Morgan stigao je u "Golden Harvest "na poziv Čoa, koji se bavio kontrolom štete.

Pripremili su izjave za medije sa engleskog govornog područja i za one na kineskom. Dogovorili su se da će reći da se Brus Li srušio dok je šetao vrtom sa svojom suprugom Lindom.

U to vrijeme bolnica je izdala zvanično saopštenje sa uzrocima smrti: "Glumac Brus Li umro je od akutnog cerebralnog edema, čiji je uzrok zasad nepoznat".

"Htjeli smo da zaštitmo njegov ugled, Lindu i osjećanja djece. Nismo bili toliko glupi da smo mislili da ćemo se izvući, htjeli smo samo da kupimo vrijeme", rekao je Morgan.

Lažna izjava o smrti izdržala je tri dana.

Novinaru H.S. Čou, trebalo je dva dana da uz pomoć svojih izvora pronađe ambulantna kola i ekipu Hitne pomoći koja je došla po njega.

Nagovorio je vozača da s njim popriča i tada je polako otkrio gdje je Brus Li bio.

"The China Mail" je pisao "Who’s Lying on Li’s Death" (Ko laže oko Lijeve smrti). Rejmond Čo postao je meta medijskog raspitivanja, i ubrzo prestao da odgovara na pozive novinara. Svi su se okrenuli Beti, koja je napravila kobnu grešku pošto je izmijenila prvu priču.

"Tog petka uveče kada je umro ja nisam bila kod kuće, izašla sam sa majkom", govorila im je.

Njenu priču potvrdio je i brat Peter, i optužbe nazvao "fantazijom".

Novinari su razgovarali sa komšijama koji su im rekli da je Brus Li bio čest gost u njenom stanu.

Izmislili su novu priču, ovaj put njih troje. Onu u kojoj su negirali ono što novinari nisu mogli da dokažu, a priznali ono što nisu mogli negirati. Opovrgavali su vezu, i dalje naglašavali da je Brus umro u "Queen Elizabeth" bolnici. Nikada nisu mogli priznati da je bio sam s Beti. Priču je izmijenila i Linda, koja je rekla da se spremala za ručak sa prijateljicom i da joj je Brus rekao da će poslije doći Rejmond Čo kako bi razgovarali o idejama za "Game of Death" i da će najvjerovatnije večerati sa Džordžom Lazenbijem.

Rejmond je rekao da je u Lijevu kuću stigao oko 15 sati, radili su na scenariju do oko 17 sati i tad otišli do stana Beti Ting Pei kako bi je nagovorili da glumi u filmu.

Bio je to posao i ništa drugo. Beti i Brus bili su samo prijatelji. Ostalo je više manje slično onome kako je stvarano i bilo, pozlilo mu je, dala mu je lijekove i on je otišao da odmori u njenu sobu. Još je bio živ kada je Rejmond stigao, onako omamljen ali živ, kako su tvrdili. Pozvali su hitnu pomoći koja ga je odvela u bolnicu u kojoj su službeno njegovu smrt potvrdili 23.30. I ta se verzija držala 30 godina.

Tijelo je identifikovao stariji brat Peter i izvršena je autopsija.

Nakon pregleda dr R.R. Lajset utvrdio je da je riječ o "normalnom 30-godišnjaku, a jedine abnormalnosti koje su pronašli bile su vezane za pluća, probavni sistem, bubrege i oteknuće mozga".

"Zagušenje i endem mozga bili su uzrok smrti. Kongestija pluća i ostalih organa pokazuje da je najvjerovatnije edem prvo zaustavio respiratornu funkciju, dok je srce i dalje pumpalo krv u arterije, koje su se proširile zbog manjka kiseonika. Edem je konačno uzrokovao zaustavljanje srčanih centara u mozgu i zaustavio srce", zaključak je ljekara.

Edem ga je sigurno ubio, niko nije znao šta ga je uzrokovalo. Sumnjali su da je povezan sa trovanjem od lijekova, a u želucu su našli tragove "Equagesic" tableta i kanabisa. Sastao se sa ljekarima koji su glumcu spasili život u maju. Kako su bili uvjereni da je kanabis kriv za prvi napad, tako su sada Lajseta uvjerili da je tako bilo i u ovom slučaju. Ubrzo je to došlo do medija, i nastao je savršeni skandal. Priča o seksu, drogama, prevari i smrti.

"Mediji u Hong Kongu su jednostavno poludjeli", prisjeća se Linda.

Proglasili su ga zavisnikom, koji je sa ljubavnicima učestvovao u seksualnim orgijama, a preminuo nakon što je koristio stimulans poput Viagre, predozirao se sa 707.

Povezivali su ga sa LSD-om, heroinom i kokainom. Krenula je potraga za "drugim ljubavnicama" tj. ženama s kojima su ga vidjeli pa su ih krenuli i povezivati, i napravili od njega ne samo superheroja već i super zavodnika.

"Imali su pet stranica o njemu sa različitim ženama, sa smješkom, rukama oko vrata i slično. Priče su bile svakakve, od onih da se predozirao, da je umro od previše seksa, da ga je ubila erekcija, otrovao pomoćnik. A bila je tu i priča da zapravo nije mrtav", kaže Andre Morgan.

Njegovi obožavaoci nisu mogli da prihvate činjenicu da je neko tako mlad i u dobrom stanju umro.

I zato su krivca zatražili u raznim misterijama, tradicionalnim kinesko japanskim rivalima.

"U Japanu postoji tradicija ubica poznatih kao nindže. Svaki od njih bio je izuzetno dobar u pripremanju različitih otrova", pisao je Sleks Blok u prvoj biografiji Brus Lija.

Jako su bile česte glasine da je umro sa erekcijom, pa su se novinari uvukli u mrtvačnicu da bi fotografisali njegovo tijelo.

"Platio sam im 1500 hongkonških dolara da mi dozvole da napravim slike njegovog leša. Nakon fotografisanja lica, pokušao sam i niže, ali me žena izvukla iz mrtvačnice i rekla mi da bi mogla da dobije otkaz zbog toga", priča Patrik Vang, osnivač tabloida "Kam Yeh Pao".

Snimke njegovog natečenog lica podstakle su mnoge da pomisle da je ipak bila riječ o trovanju.

Poslije komemoracije u Hong Kongu, Linda je najavila da će biti sahranjen u Sijetlu. Dala je izjavu medijima:

"Lično ne smatram nikoga odgovornim za njegovu smrt. Jedino je važno da njega više nema i da se neće vratiti".

Fanovi su bili jako ljuti na Lindu jer je njegovo tijelo prebacila u Sijetl i zato su sumnjali da se nešto događa.

Golden Harvest zato je poslao kamermana da snimi njegovu sahranu u Sijetlu i materijal donese medijima u Hong Kongu. To je samo pogoršalo stvari. Naime obožavaoci dobrog oka primijetili su da je kovčeg zamijenjen (zbog tehničkih problema sa vlagom prilikom prevoza) i optužili ih da su zamijenili tijelo.

Posebno glasni bili su i oni koji su vjerovali da ga je neko prokleo. Posebno su se okomili na Beti Ting Pei.

"Činilo mi se kao da ljudi žele da umrem. I ako se to nastavi, ja više ne želim da živim. Brus je mrtav, zašto to jednostavno ne ostane ne tome'", rekla je za "The China Star".

Kad molbe nisu upalile, počela je da im prijeti tužbom, što je ispalo još gore. Ubrzo se ta 26-godišnjakinja zaključala u stan, nije izlazila i samo je gledala televiziju.

Da ona zna nešto više i da je možda odgovorna za njegovu smrt smatrali su širom svijeta, studenti u Kuala Lumpuru nosili su transparente sa njenim imenom, a u Hong Kongu je bila postavljena bomba s natpisom "Betty Ting knows the cause of Bruce Lee’s death".

Ispalo je da je riječ o prevari, ali tokom sljedećih sedmica postavljeno je još nekoliko bombi sa porukom "Revenge for Bruce Lee". Takvo stanje zabrinulo je britansku kolonijalnu vlast, jer su strahovali od sukoba sa pro komunističkim kineskim radikalima, koji su htjeli da ih istjeraju iz zemlje. Zato su naredili detaljnu istragu o smrti Brus Lija, prenio je "Express.hr".