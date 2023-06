Istraživanje: Koliki su troškovi za dijete do 18. godine

Za većinu parova imati dijete apsolutna je sreća. Međutim, postoji jedan aspekt koji nije baš jednostavan, a to su finansije.

Bebe trebaju kompletnu opremu, kasnije tu su i troškovi njege i obrazovanja, baš kao i igračke i aktivnosti u slobodno vrijeme, vlastiti pametni telefon i po potrebi vozačka dozvola. Što je potomstvo veće, obično ima više (i skuplje) potrebe. Ali koliko novca roditelji moraju potrošiti prije nego što postanu punoljetni?

Što je dijete starije, to je skuplje

Prema Njemačkom zavodu za statistiku, u 2018. godini parovi su u prosjeku potrošili 763 evra mjesečno za dijete (9.756 evra/godišnje). Samohrani roditelji s jednim djetetom takođe su u prosjeku potrošili samo 53 evra manje (8.520 evra/godišnje), piše Fenix magazin.

Hrana, odjeća i stanovanje čine više od polovinu izdataka, dok samo 15 odsto izdataka se daje za kulturne sadržaje, aktivnosti u slobodno vrijeme i zabavu. Kako pišu njemački mediji, ako porodice imaju više djece, troškovi malo padaju.

S dvoje djece troškovi iznose 1.267 evra mjesečno (umjesto 1.526 eura), s troje djece 1.770 evra (umjesto 2.289 evra). To je vjerojatno što su neke potrebne stvari za dijete već tu, od starije djece.

Ako pogledate pojedinačne godine djetetova života, postaje jasno: što je potomak stariji, to postaje skuplji. Prema podacima Njemačkog zavoda za statistiku, roditelji troše oko 679 eura mjesečno za šestogodišnje dijete (8.148 eura/godišnje), za dijete od dvanaest godina to je u prosjeku 953 evra (11.436 eura/godišnje). Do 18. godine dijete košta ukupno gotovo 165.000 evra, pišu njemački mediji i navode kako je taj iznos u mnogim regijama moguće kupiti nekretninu srednje veličine.

Ulaganje u obrazovanje

Kad je sama škola u pitanju, roditelji moraju puno ulagati. Prema članku objavljenom na eltern.de, osnovno školska djeca u nekim saveznim zemljama plaćaju više od 100 evra po školskoj godini (npr. Saska-Anhalt: 220 evra, Porajnje-Falačka : 149 evra, od 2022.). Donja Saska (18 evra/školska godina, od 2022.) i Tiringija (23 evra/školska godina, od 2022.) dosta su jeftinije. Ti se troškovi obično udvostruče u srednjoj školi.

Naravno, ove brojke su samo prosjek. Definitivno postoje načini na koje možete uvijek iznova uštedjeti novac. Oprema za bebe, uključujući dječja kolica i stolice za hranjenje, mogu se kupiti i korišteni, baš kao i dječja odjeća.

Novac od njemačke države

Država takođe olakšava preživljavanje zahvaljujući raznim finansijskim injekcijama. U beneficije spada, primjerice, dječji doplatak. On se isplaćuje do dobi od 18 godina, ali se pod određenim okolnostima se može nastaviti primati nakon toga. Trenutno iznosi 250 evra po djetetu mjesečno (od 2023.), piše Fenix.

Roditeljskom doplatkom zakonski skrbnici nadoknađuju izgubljenu zaradu ako preuzmu brigu o djetetu nakon poroda. Iznos zavisi o prethodnoj zaradi. Postoje i druge državne subvencije, kao što su porodiljni dodatak, stambena naknada (za obitelji) i dječji dodatak