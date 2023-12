Ives, porijeklom iz BiH, širi "magiju darivanja" Sijetlom

SIJETL – Ives Hot, mlada žena porijeklom iz Bosne i Hercegovine, postavila je sebi zadatak da 25 dana širi dobrotu i daruje potpune strance.

Danas, ona je na 19. danu svog svojevrsnog projekta “darivanja dobrote”.

Bilo da se radi o davanju komplimenta potpunom stancu ili čašćenju kafom, svi dobro znamo kako dobrota i ljubaznost izgledaju.

“Tokom ovog prazničnog perioda svi imamo tu naviku da potrošimo dosta novca, ali da biste pomogli nekome, ne treba puno da potrošite, dovoljna je sitnica”, kaže Ives Hot, instruktorka fitnesa iz Sijetla.

“Recimo, moj sin je napisao zahvalnice lokalnim vatrogascima i našem poštaru i iako on još uvijek ne shvata zašto to radi, ja želim da ga odgojim i vaspitam da bude dobar čovjek”, kaže Ives.

Upravo zato se Ives i odlučila na ovaj svojevrsan projekat, ali nada se da će njeno darivanje dobrote potrajati duže i biti nešto više od običnog, prazničnog ushićenja. Kaže da u tim momentima ne može, a da ne pomisli na ljude koji žive u dijelovima svijeta zahvaćenim ratom:

“I ja sam bila izbjeglica, došla sam iz Bosne i Hercegovine”, kaže Ives za lokalnu TV stanicu.

Naime, Ives i njena porodica doselili su u se u SAD tokom rata u BiH. Ives je imala svega četiri godine.

“Imam dvoje zdrave djece, supruga koji me voli i znam da je moja porodica na sigurnom, i to me čini toliko srećnom da nekada zaplačem. Ali, isto tako znam da mnogi ljudi širom svijeta to nemaju, posebno djeca, tako da je teško ne poželjeti da svako, ko može, učini nešto dobro, lijepo”, kaže ona.

“Mislim da je ove godine to izraženije nego prethodnih”, kaže Mae Klark, menadžerka kafea gdje je Ives potpunom strancu kupila kafu:” To je nešto što nas čini ljudima, i mislim da je ove godine daleko više takvih primjera darivanja što je zaista prelijepa stvar”, kaže ona.

I to je poruka koju Ives želi da podijeli sa svima:

“Nekada je dovoljno samo da smaknete pogled sa ekrana mobilnog, ostvarite direktan kontakt sa potpunim strancem i porazgovarate. Nekada je samo to dovoljno”, kaže Ives na kraju.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.