Izabrana najiritantnija riječ godine u SAD

Fraza "Šta god" (whatever) je devetu godinu zaredom izabrana za najiritantniju u godišnjoj anketi najiritantnijih riječi i izraza američkog koledža Marist.

Za nju je glasala trećina ispitanih koji su mogli da biraju između pet opcija.

Novopridošla fraza "lažne vesti" (fake news) je sa 23 odsto glasova zamalo izborila drugo mjesto ispred "bez uvrede, ali" (no offense, but) sa 20 odsto podrške.

Deset odsto anketiranih se izjasnilo za "bukvalno" (literally) kao i "znaš na šta mislim" (you know what I mean).

Anketa je urađena na uzorku od 1.704 odraslih Amerikanaca.