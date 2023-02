Izdaje sobu besplatno, a ima samo tri uslova

BEOGRAD - Beograđanin Stefan Simić je pokazao kako novac nekada nije na prvom mjestu, pa čak i u ovim teškim vremenima kada je sve postalo preskupo, kada je život naročito zagorčan onima koji u velikom gradu moraju da iznajme stan, a svako ko ima išta za izdavanje traži nenormalne cifre.

Stefan je dokaz da ima i ljudi kojima gramzivost nije nešto što ih vodi kroz život.

On je preko noći postao omiljeni sugrađanin, zato što je budućem stanaru ponudio smještaj i to za - nula dinara. Da, potpuno beslatno.

Stefan, inače književnik po struci, objavio je status na društvenim mrežama u kom je ponudio smještaj onima kojima je to najpotrebnije, tačnije sobu i to besplatno.

Samo je važno da se ispune tri uslova.

"Uslovi su da su studenti, državni fakultet i da su uljudni. Imamo u kući 7,8 kreveta. Jedna soba biće određena za studente, a dnevna soba ako neko treba da prespava na par dana. Neće neko moći konstantno da bude tu, ali…", kaže Stefan.

Na ovakav gest se odlučio zbog visokih kirija u Beogradu.

"Ova vremena traže solidarnost, spajanje i povezivanje. Ja kao mlad čovek kada sam došao u Beograd živeo sam kod našeg košarkaša Ducija Simonovića koji me je na neki način izdržavao te prve godine. Posle kako sam napredovao kao pisac, dobijao sam stanove u raznim gradovima besplatno. Ovo inicijativa je samo nastavak tih nekuh ranijih pomaganja koji su ljudi uradili za mene", ispričao je Stefan.

Apelovao je na sve građane koji su u mogućnosti da postupe kao on da to i urade.

"Ja ne smatram da je to nešto posebno, ja to radim stalno i za mene su to radili. Apelujem na sve koji su mogućnosti da urade nešto slično da urade. Mladi ljudi da pronađu starije kjima je potrebna pomoć i da se napravi jedna što jača ljudska veza koja će biti za opštu korist", rekao je Stefan za Prva TV.