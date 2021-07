Jelena Dokić o porodici: "Dajte mi 15 sekundi prije nego što se raspadnem"

Nekadašnja najbolja srpska teniserka, Jelena Dokić, danas radi kao analitičarka na jednoj australijskoj televiziji, a već dugo je ponovo aktuelna jer se kroz knjigu koju je napisala, ali i kroz brojne intervjue, otvoreno osvrnula na brojne mučne trenutke iz svog života.

Nekadašnja najbolja srpska teniserka, Jelena Dokić, danas radi kao analitičarka na jednoj australijskoj televiziji, a već dugo je ponovo aktuelna jer se kroz knjigu koju je napisala, ali i kroz brojne intervjue, otvoreno osvrnula na brojne mučne trenutke iz svog života.

Ovih dana ponovo je aktuelna, a Tviterom kruži ovaj njen snimak.

Bivša teniserka i svojevremeno jedna od najvećih zvijezda na Touru, Jelena Dokić, imala je veliku navalu emocija tokom televizijskog razgovora.

Naime, voditelj je spomenuo osvajačicu posljednjeg Wimbledona, Ashleigh Barty, a potom se pokrenula priča o porodici koja joj je na putu do vrha bila velika podrška.

"Zaista je nevjerojatna, ali željela bi ovo reći prije nego li se potpuno raspadnem, dajte mi 15 sekundi" rekla je Jelena koju je jako dirnula čitava priča oko odnosa Ashleigh i njene porodice obzirom da je Dokić imala velikih problema sa svojim ocem koji ju je godinama zlostavljao.

"Ovom prilikom željela bih pozdraviti njene roditelje, jer, ljudi ne znaju koliko je važno imati pravu porodicu. Ona stalno govori o tome, ta vrsta podrške je jako važna. Ovo će biti primjer svim roditeljima u Australiji i širom svijeta, ne samo kako da se odgaja šampion, već i ljudsko biće", kazala je.

Jelena Dokić je mnogo puta govorila o problemima koje je imala sa svojim ocem Damirom koji je bio nasilan prema njoj na sve moguće načine. Zbog toga ju je posebno potresao odnos Ešli sa njenim roditeljima.

A recept za roditeljski uspjeh je po njenom mišljenju jasan.

"Podržite ih, nemojte ih pritiskati i budite tu za njih. Zato je ona tu. Veliki pozdrav za njih, svaka čast", rekla je Jelena Dokić.

Podsetimo, prošle godine je Jelena Dokić dala veliki intervju britanskom Telegrafu u kome je govorila o svom odnosu sa Damirom Dokićem.

"Prošla sam kroz mnogo toga, ali nije bilo mnogo opcija. Bilo je ili da prođem kroz to ili da odustanem. Umalo se nisam ubila u toj fazi. Bez obzira koliko bi stvari postale teške, zbog zlostavljanja koje je činio moj otac, nasilja i maltretiranja, željela sam uvek kao i u tenisu da pronađem izlaz. Vjerovala sam da postoji nešto bolje, da mogu da pronađem rješenje. Za to sam se borila - da imam bolji život jednog dana", izjavila je Jelena Dokić (37) koja nije u kontaktu sa ocem, a koja već duže vrijeme živi u Melburnu u Australiji.

Još jedna stvar zbog koje je bila nedavno u fokusu javnosti bila je i njena transformacija.

Početkom 2018. godine riješila je da se vrati u formu, a na Instagramu je objavila sve faze transformacije.

Za prvih šest meseci skinula je 22 kilograma, pa je zatim u narednih 12 mjeseci izgubila još 31 kilogram.

Kako je Dokić otkrila na žena.rs pratila je program Dženi Krejg koji se sastoji od šest obroka dnevno. Ipak, suočila se sa čuvenim jo-jo efektom. Međutim, kako je kroz cijeli život borac koji ne odustaje, sigurno je i ovo još jedna bitka u kojoj će odnijeti pobjedu.

Brave, important words about the importance of the family support Ash Barty received, from someone who knows the other side - Jelena Dokic. This will help people. pic.twitter.com/IQedyPOp78