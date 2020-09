Jesenje čišćenje tijela i doma

Uspostavljanje zdravih navika u svim područjima života ponekad se čini napornim zadatkom, no nema boljeg vremena od promjene sezona da uvedete neke pozitivne promjene u svoj život i u potpunosti se očistite od negative i toksina.

S novom sezonom svi imaju potrebu očistiti svoj prostor, život, a samim tim bi trebalo očistiti i organizam.

Mnogi podliježu trendovima koji već nekoliko godina uvjeravaju kako treba da postite danima jer je to jedini način da se organizam očisti.

To ne mora biti istina, a iako post ima svoje benefite, on ne odgovara svima. Detoks organizma može se napraviti i na jednostavniji način, puno bezbolniji. Postoji nekoliko savjeta za jesensko čišćenje nakon kojeg ćete se osjećati puno bolje u svojoj koži i biti spremni za sve izazove koje donosi nova sezona.

Fokusirajte se na svoju prehranu

Ne morate se odreći sve hrane na sedam dana, ali barem na sedmicu ili dvije pokušajte izbaciti svu prerađenu hranu, junk i alkohol. O svakom obroku promišljajte - imate li u njemu sve potrebne nutrijente? Neka vaša prehrana bude "čista", jedite što više povrća i voća, meso zamijenite ribom veći dio vremena, umjesto riže kuvajte kvinoju ili proso i slično. Sav prerađeni šećer izbacite iz prehrane, a osim čaše crnog vina nakon večere, nemojte piti alkohol. Odredite sebi vremenski rok - sedmica ili dvije, u kojem ćete praktikovati ovakvu prehranu, a kad to završi, probajte ga produžiti. Ako vam to bude previše, pokušajte se držati što više pravila zdrave prehrane i neka to postane vaša rutina. Nema potrebe da gladujete, ali vaš će vam organizam svakako biti zahvalan jer jedete lakšu i zdraviju hranu.

Ne zaboravite na vitamine

Imunitet je jako važan, a s promjenom vremena i hladnijim periodima, on će biti na kušnji. Nabavite neke dodatke prehrani koji će vam pomoći da budete u najboljoj formi. Vitamin C odličan je izbor za sprečavanje prehlada, magnezijum je dobro uzimati nakon fizičke aktivnosti, a multivitamini dobar su izbor ako osjećate da treba da ojačate imunološki sistem.

Pijte puno vode

Hidratacija je imperativ. Ako ne pijete dovoljno vode tokom dana, moguć je osjećaj umora, čak i glavobolje u slučaju dehidracije, a i koža će pokazati ako joj nedostaje vode i postaće sivkasta. Ako nemate naviku piti vodu, probajte sebi napraviti raspored tako da u vremenskim intervalima popijete po čašu vode. Postoje i aplikacije samo za to, a u svemu vam može pomoći i lijepa boca ili čaša koju ćete uvijek nositi sa sobom, čak i kad ste kod kuće. U vodu možete ubaciti i krišku limuna, krastavca, đumbira ili neke druge voćke.

I čaj se broji

Za one koji ne vole piti vodu po cijeli dan, dobra su alternativa čajevi. Najbolji su biljni, koje valja piti bez dodatnih zaslađivača. Osim hidratacije, brojni čajevi imaju i blagotvoran učinak na naš organizam. Na primjer, menta i đumbir imaju detoks učinak, dok će kopriva pomoći s izbacivanjem vode. Čajeve možete skuvati i ohladiti pa će vas i osvježiti.

Znojite se

Prehrana je važna, ali ni vježbe ne treba zanemariti. Redovno kretanje povezano je s jačanjem imuniteta i poboljšanjem rada metabolizma, a tokom vježbanja tijelo stvara endorfine, koji regulišu stres, te serotonin, hormon sreće. Ne trebate svaki dan u teretanu, dovoljno je da nekoliko puta sedmično odredite vrijeme za vježbanje. To mogu biti joga, pilates ili neki slični programi ili nešto naporniji treninzi poput trčanja, nije važno - bitno je da se fizički umorite. Ako vam je to potpuno neprivlačno, idite u duže šetnje ili okupite društvo i krenite u brda.

Očistite kozmetičku torbicu

Vjerovatno u njoj imate proizvoda još od prošle godine koje ni ne koristite. Vrijeme je za novu rutinu u njezi kože. Izbacite sve kozmetičke proizvode iz svojih torbica i pregledajte u kakvom su stanju. Je li im istekao rok trajanja? Kad ste ih posljednji put koristili? Odgovara li vam uopšte ta nijansa pudera? Uvedite proizvode u svoju rutinu koji će vam zaista pomoći i koji odgovaraju vašoj koži, umjesto da gomilate one koji samo stoje. Posvetite vrijeme svojoj koži i pratite njene reakcije na različite proizvode, kao i na prehranu.

Puno sna

Ne preskačite "beauty sleep", koji se ne zove tako bez razloga. Tijelo se mora odmoriti, a kvalitetan san utiče na izgled i opšte psihičko stanje. Više energije tokom dana, spremnost na izazove, ali i ljepša koža - sve to dobićete ako vam imperativ postane dovoljno sna. Nekima je dovoljno sedam, nekima osam ili više sati, ali važno je da se odmorite.

Zdrave jutarnje navike

Uspostavite rutinu ujutro. Spremite sebi zdrav doručak, meditirajte 10 minuta, razgibajte se, popijte čašu vode s limunom, pišite dnevnik... Šta god da vas opušta, zbog čega se osjećate dobro i spremni za dan. Držite se te rutine i primijetićete promjenu vrlo brzo. Ako odmah nakon buđenja radite nešto što vas veseli, to će uticati ne samo na vaše raspoloženje ujutro, nego i tokom cijeloga dana.

I kuća treba detoks

Preporučuje se da najdetaljnije, dubinsko čišćenje uradite u proljeće, nakon što je vaš dom bio zatvoren u zimskim mjesecima. Ipak, i jesenje spremanje obuhvata mnogo značajnijih kućnih poslova.

*Operite prozore i prebrišite ekrane: Sada je savršen tajming da vaši prozori budu čisti, prije nego što ih zatvorite na duže vrijeme zbog zime. Prvo usisajte okvire prozora kako biste uklonili prašinu. Zatim isperite stakla blagim rastvorom za čišćenje.

*Operite zavjese i ostavite ih na štriku da se osuše. Prilikom pranja koristite najmanju temperaturu, stavite manje deterdženta, a više omekšivača ukoliko želite da vam duže mirišu.

*Provjerite i očistite lampe i sijalice: Skinite poklopce od lampi te očistite bube i prašinu koja se sakupljala tokom godine. Zatim prebrišite lampe i zamijenite sijalice ukoliko je potrebno.

*Prebrišite ručice, vrata, kvake i prekidače

*Očistite frižider

*Očistite unutrašnjost rerne

*Prebrišite i reorganizujte sve ormare i ladice u kuhinji

*Izvadite dušeke (kada ih budete vraćali, okrenite ih na drugu stranu) i usisajte ispod i oko njih. Ukoliko je potrebno, na dušeke naprskajte mješavinu esencijalnog ulja i vode ili sprej sa lizolom, te otvorite prozore da se dobro osuši prije nego što stavite posteljinu.

*Operite sve pokrivače, jorgane i jastuke (u vrućoj vodi, to ubija bakterije i oslobađa od prljavštine).

*Izvadite odjeću i obuću za hladno vrijeme. Uzmite jednu vreću i prođite kroz svoju zimsku odjeću. Ukoliko pronađete nešto što više ne volite da nosite, ali ne prodajete, donirajte.

*Izvadite sve stvari iz ormara i iznesite ih na vazduh da se izluftaju, pa police dobro očistite od prašine i poprskajte posebnim sprejom za čišćenje. Kako biste otjerali moljce i oslobodili se ustajalog, neprijatnog mirisa iz vašeg garderobera, nakapajte lavandino ulje na kuglice vate i rasporedite ih po policama ormara, ali pazite da ne dodiruju odjeću. Umjesto toga, možete da koristite i mirisne vrećice.