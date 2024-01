Jeste li žrtva manipulacije

Sasvim je normalno i očekivano da će se svaki par suočiti s konfliktima i svađama, ali šta se događa kada taj konflikt poprimi mračniji ton? Emocionalna manipulacija oblik je emocionalnog zlostavljanja koje može imati ozbiljne posljedice.

"Emocionalna manipulacija se javlja kada osoba sklona maltretiranju ili manipulaciji koristi specifične taktike i strategije kako bi kontrolisala ili imala moć nad drugom osobom", kaže terapeutkinja Janika Veasley, osnivačica Amavi Therapy Centra, za Insider. To može rezultirati nezdravim i zavisnim vezama, umanjivanjem osjećaja vrijednosti, teškoćama u postavljanju granica i problemima s povjerenjem.

Studija iz 2013. godine otkrila je da emocionalno zlostavljanje može biti jednako štetno kao i fizičko zlostavljanje, budući da oba mogu doprinijeti niskom samopoštovanju i depresiji. Nažalost, emocionalno zlostavljanje nije neobično. Anketa Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz 2011. godine otkrila je da je 47,1 % žena i 46,5 % muškaraca doživjelo psihičko zlostavljanje u vezi. Važno je prepoznati znakove emocionalne manipulacije i zlostavljanja kako biste znali je li vaša veza krenula nezdravim i potencijalno opasnim putem. Na ovih pet znakova emocionalnog zlostavljanja treba obratiti pozornost.

1. Iskorištavanje nesigurnosti protiv vas

Emocionalni manipulatori mogu koristiti vaše nesigurnosti, mane i strahove protiv vas kako bi vas oborili, kaže Veasley. Na primjer, mogu istaći vaše nesigurnosti kad se već osjećate loše ili istaći vaše mane pred drugima. To može poprimiti i oblik prikrivenog komplimenta. "Ako vaš partner kaže, 'Oh, sviđa mi se tvoj izgled danas. Nisi tako krupan/krupna kao obično', vjerojatno to ne biste shvatili kao iskren kompliment. Osjećali biste se povrijeđeno i vrlo uvrijeđeno", kaže Veasley.

2. Gaslighting

Gaslighting je taktika manipulacije koja vas može natjerati da dovedete u pitanje stvarnost zlostavljanja sa kojim se suočavate u vezi. To je način kojim zlostavljač manipulišekako bi žrtvu doveo do sumnje u vlastiti razum ili prosuđivanje, kaže Veasley. "Ako vam partner namjerno kaže ili učini nešto kako bi vas povrijedio i zatim mu to i kažete, gaslighting bi bilo ako bi rekao 'To se nikada nije dogodilo' ili 'Bože dragi, ti si luda!'. Odgovor je namijenjen ne samo negiranju, već i poticanju sumnje da li se scenarij zaista dogodio", kaže Veasley. Ova taktika manipulacije obično se primjenjuje kad podnosite prigovor svom partneru. Kad ih suočite s problemom, oni će vas obeshrabriti kako bi se vaše brige činile nevažećim i kako bi zadržali kontrolu.

3. Regrutovanje drugih

Kako bi vas još više manipulisao i kontrolisao, zlostavljač može regrutovati druge da im pomogne u njihovim naumima. Veasley kaže da bi mogli otići roditeljima ili najboljim prijateljima kako bi ih nagovorili da vas uvjere da učinite ono što oni žele. Na primjer, možete reći partneru da želite prekinuti, ali oni mogu pokušati uvjeriti vašu porodicu i prijatelje da vas nagovore da ostanete u vezi.

"Ovo je jako problematično jer pokazuje veliki nedostatak poštovanja prema vama kao osobi i partneru", kaže Veasley.

4. Krivica kao taktika

Emocionalni manipulatori mogu koristiti krivicu protiv vas kako bi dobili ono što žele. Na primjer, mogu vas konstantno podsjećati na prošle greške koje ste napravili ili na lijepe stvari koje su vam učinili u prošlosti kako biste osjetili obvezu prema njima, kaže terapeutkinja Saba Harouni Lurie, osnivačica Take Root Therapy.

"Svi smo ponekad podložni krivici a neki je koriste podsvjesno. Međutim, jako vješt emocionalni manipulator sposoban je identifikovati kako usaditi te osjećaje u svima oko sebe i to iskoristiti za svoju korist", kaže Lurie.

5. Kršenje granica

Manipulator može ignorisati vaše "ne", potpuno zanemarujući vaše granice. Na primjer, možete reći partneru da vam se ne sviđa kad komentarišu vaš izgled, ali oni i dalje to rade. Ili, ako im kažete da vam se ne sviđa kad viču na vas, a i dalje to čine.

"Kada im se postave granice, ili ih prekrše, guraju ili ih potpuno zanemare. To je očit znak da je njihova jedina briga provođenje svoje volje i zadovoljavanje njihove potrebe", kaže Veasley.

(miss7zdrava.24sata.hr)

