Jugosloven u Australiji 20 godina gradi nuklearno sklonište

MELBURN - Jakov Lončarević muškarac kojeg su australijski mediji predstavili kao Jugoslavena, u podrumu svoje kuće zadnjih dvadeset godina gradi atomsko sklonište.

Bunker koji Jakov kopa u podrumu svoje kuće tristotinjak kilometara udaljene od Melburna trebao bi mu poslužiti kao zaštita u slučaju požara, poplave ili nuklearnog rata, prenosi Daily Mail.

U Australiju se iz bivše države preselio 1979, a prije toga je u Jugoslaviji čuvao zalihe plutonija.

Bunker je opremio s 200 pari donjeg rublja, 200 pari čarapa, 100 majica, 6000 litara vode, 200 kilograma riže i graha, 40 kilograma praška za pranje rublja i 120 kilograma meda.

Iz kuće je do sad iznio 40.000 kanti zemlje, a u gradnji je iskoristio 2.500 vreća cementa, 40 tona željeza i 20 tona drveta.

Čak je posjekao i više od 70 stabala iz dvorišta da bi spriječio izbijanje požara.

"Ljudi me pitaju glupa pitanja, naprimjer koristim li bunker za skrivanje leševa. To je jednostavno mjesto na kojem ću se skloniti u slučaju nepredviđenih događaja. Ako dođe do toga, preživjeću", rekao je za australijski emisiju A Current Affair.

Njegove komšije ni malo ne dijele njegov entuzijazam, te su od gradskog vijeća da mu zabrane daljnju gradnju.

Jedna komšinica se novinarima požalila da ne može prodati kuću jer niko ne želi živjeti pokraj čovjeka koji gradi nuklearni bunker.

"Sramotno je i frustrira me", kaže ona.

Lončarević smatra da bi njegove komšije jednostavno trebali "ohladiti".

(NN/fokus.ba)