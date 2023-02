"Jugoslovenski" Partizani Grill otvoren u srcu Danske

ORHUS - U danskom gradu Orhus svečano je otvoren Partizani Grill, mjesto sa tradicionalnom bh., ali i balkanskom kuhinjom, koji će zasigurno vrlo brzo postati prava atrakcija u ovom gradu.

Iza ovog projekta su vlasnici već poznatog restorana Bardok koji su se udružili sa Alenom, ugostiteljem iz Bosne i Hercegovine i napravili ovaj neobični gril.

“Željeli smo da napravimo multikulturološku radionicu sa fokusom na staro, dobro balkansko zanatstvo, koje je prenošeno generacijama i generacijama”, kaže Mads Šriver, vlasnik Bardok restorana.

Ovo je jedini restoran ove vrste u danskom Orhusu i služiće jela kako iz BiH, tako i iz Crne Gore, Srbije, ali i ostalih balkanskih zemalja.

Za ovaj gril kažu da je mjesto gdje su svi dobrodošli, bilo da uzimate hranu za ponijeti ili uživate u neobičnom ambijentu restorana, uz veliku ponudu piva upravo iz Bosne i Hercegovine.

Čim zakoračite u ovaj mali bar, sa vrata vas dočekuje slika Josipa Broza Tita, a muzika je uglavnom iz BiH. Ono što je specifično jeste da će svaki dan služiti jagnje sa ražnja, koje će se na laganoj vatri peći najmanje sedam sati.

Inače, jagnjetina je izuzetno popularno pečenje na Balkanu, a Šriver spominje i čuveni bh. grad Jablanicu, koji je nadaleko poznat po svojoj sočnoj jagnjetini.

“Svi volimo jagnjetinu, a jagnjetina iz Jablanice nam je upravo bila inspiracija da uvedemo i to u naš jelovnik”, kaže on, dodajući da ako nemate mogućnosti da odete do Jablanice, onda je Partizani Grill idealna alternativa.

Inače, jagnjetina za ovaj bar specijalno se nabavlja sa farme u blizini Silkeborga, a svi su složni u ocjeni da je ukus fantastičan.Treba napomenuti da u ovom grilu imaju i sač, gdje pripremaju rebarca, krompire ali i sve ostalo što ide u tradicionalni, bh. sač.