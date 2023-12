Jutjuberka iz BiH otvorila dušu o životu u Americi (VIDEO)

Jutjuberka iz BiH otvoreno je progovorila o životu u Americi i odgovorila na brojna pitanja.

"Apsolutno, jeste! Jeste istina da se u nekim situacijama moraju raditi i po dva-tri posla da bi se preživjelo… Posebno poslije korone ima određenih ljudi i porodica koji moraju da rade dva-tri posla samo da bi preživjeli… To zaista u nekim situacijama jeste istina", kaže plavokosa djevojka porijeklom iz BiH koja na svom Jutjub kanalu AdiLand zemljacima ali i svim ostalim ljudima iz nekadašnje Jugoslavije redovno javlja kako izgleda stvaran i svakodnevni život u Americi.

Ona je rekla da je u toj zemlji poslije korone i onolikog štampanja novca došlo do nenormalne inflacije, te da je zaista sve poskupjelo, a kao primjer navela je odlazak u supermarket.

Ona je kazala da je nekad bilo da sa 100 dolara odeš u supermarket i nakupuješ šta ti treba za sedam dana, a sad bukvalno izađeš sa dvije kesice, a nisi kupio ni hljeb, ni jaja…

"Ali ne pričam o ljudima koji su na ivici egzistencije, pričamo o standarnom Amerikancu, o standardnom, prosječnom kao što sam ja", kaže jutjuberka porijeklom iz BiH.

"Nisam Amerikanka, ali sebe smatram prosječnom osobom koja živi u Americi", kaže ona dodajući da je i u takvoj situaciji i sa takvim ludilom od kamata uspjela sebi da kupi prvu kuću, te objasnila i kako.

"Otkad sam došla ovdje i zaradila svoj prvi dolar, ali i čitavog svog života ja živim ispod svojih primanja, što u modernijim generacijama jako rijetko viđam… Uglavnom je suprotna situacija gdje veliki broj ljudi godinama živi iznad svojih mogućnosti i mislim da realno ne sagledavaju svoju finansijsku situaciju jer žele da žive neki instagram hajlajt lajf i da vozaju fensi auto i imaju veliku kuću i da žive u superekul gradu, idu na odmore po Evropi, a da sve to zaista ne mogu da prišute! I sad kad je sve poskupjelo imaju velike i ozbiljne probleme jer moraju sve te stvari sad da otplaćuju… Mislim da je sve to vođeno ovim društvenim mrežama na kojima gledamo živote drugih ljudi pa stvorimo sebi sliku da je to neki prosječan život… Pa nam uđe u podsvijest da je to nešto, pa kupujemo stvari koje nam ne trebaju da bismo se dokazali ljudima koji nam se ionako ne sviđaju… Pa tako živite negdje u Americi pa zarađujete 80.000 godišnje, a jedva sastavljate kraj s krajem", kaže ona i pojašnjava:

"Ta cifra mi je onako pala prva na pamet, a to jeste malo kad jedan radi i ima troje djece, a ako dvoje zarađuju po toliko, a žive od plate do plate, onda treba da sa sobom porazgovaraju o svom stilu života…", kaže ona i dodaje: "750 dolara lizing plaćaju mjesečno?! Alo, ne treba vam auto koji plaćate 800 dolara mjesečno! Ja vozim hjundai iz 2017. evo već nekoliko godina i plaćam 215 dolara mjesečno… Da li bih voljela da vozim BMW X6? Voljela bih, ali ja to ne bih mogla od svojih primanja".

"Nešto definitivno mora da se promijeni jer eto koliko zarađuju ljudi, a koje su cijene…. Ali i dosta ljudi žele "fast money", brz uspjeh, a treba nekoliko godina da živite jedan prosječan, dosadan život, a kad dođe pravo vrijeme, moći ćete da priuštite sebi sve što ste željeli i to ne da se zadužujete i plaćate kredite.

"Inače, ta plata što sam slučajno pomenula od 80.000 dolara nije ista svuda u Americi, zavisi gdje živite – u Njujorku je to minimalac, a u Pitsburgu ko bubreg u loju, fin stan, depozit za kuću, fin auto, lijep odmor", dodala je.

"Mladi ovde se žale da je sve skupo i da nikad neće moći da priušte kuću, a žive u Kaliforniji, najskupljoj državi… Pa vidi onda šta ti je važno pa se preseli u drugu državu gdje za 100.000, 200.000, 400.000 možeš da kupiš finu kuću, a za 100.000 u Kaliforniji ne bi mogao ni stančić… Ali sa druge strane bolje je možda biti u državi gdje je skuplje jer tamo makar možete da radite dva posla i da nađete taj drugi, a ima država gdje je izazov naći i taj jedan-jedini posao", poručila je jutjuberka.

Dodaje da je "istina i da je u posljednje vrijeme sve skuplje svuda, ali vi nad tim nemate kontrolu, ali ono nad čim imate jeste vaš budžet i to na šta trošite svoje pare".

Ona je prije godinu dana zaradila i svoju prvu platu od Jutjuba. Inače, ima stalan posao, radi od kuće, a Jutjub joj je samo hobi i nikad nije mislila na zaradu od njega ali je dobila prvu platu.

Kad je skupila 1.000 pretplatnika i 4.000 sati gledanja, postala je monetizovana na Jutjubu, a potom bila i "odobrena". Prvo je dobila od Gugla poštu na adresu šta i kako treba da otvori i popuni pa je za tri mjeseca zaradila nepunih 114 dolara.

Govorila je i kakvi su Amerikanci kada je u pitanju godišnji odmor.

"Imaju malo dana ali ni to ne iskoriste! U SAD nije zakonom propisano koji je minimum godišnjeg odmora nego je to samo između radnika, šefa i firme. Oni se plaše da odu na 2-3 nedjelje, misle da će mnogo propustiti na poslu i da to neće dobro izgledati kod šefa, pa je u Americi jako rijetko da neko ode na dvije ili tri nedjelje godišnjeg što je u Evropi potpuno normalno", zaključila je ona.

