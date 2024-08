Kad je umro ispod kafanskog stola, mislili su da se šali (VIDEO)

On je imao tužan kraj života, umro je u kafani koju je najviše voleo

Narodni pjevač Tomislav Čolović, proslavio se čuvenim hitom "Mali mrav", međutim, nije pripadao vrhu estrade.

Tomislav je rođen u Kraljevu i u tom gradu bio je poznat kao kafanski čovjek, ali i veliki čovjekoljubac - nastupio je na više od 1.000 dobrotvornih koncerata. Pjevao je i sarađivao s najvećim zvijezdama narodne muzike.

Godine 2008. preminuo je u Kraljevu, rodnom gradu - za kafanskim stolom, gdje ga je srce izdalo.

"Pamtim, kako ne pamtim. Desilo se uveče, tačnije noću, oko dva sata posle ponoći. Tomislav je došao iz jedne kafane gde je bila muzika. Naručio je pivo i porciju pršute, popio je gutalj i pao je. Tad mi je konobarica rekla da je na prvi mah pomislila da se šali. Ona ga je pronašla ispod kafanskog stola, a ja nisam bio tu, bio sam kod kuće. Čim me pozvala odmah sam došao. Preko telefona mi je rekla da mu je pozlilo, ni ja nisam ni pomislio da je možda umro. Kad sam stigao i sam sam se uverio. Srce ga je izdalo. Pao je tu na pod. Čekali smo da dođe policija, kao i lekari iz bolnice, ali je tu bio kraj", ispričao je svojevremeno gazda Čeda, vlasnik kafane ranije za "Kurir".

“Bio je naš gost i prijatelj. Znali smo se iz detinjstva. Pamtim ga kao dobrog čovjeka i dobrog muzičara. Znate, nije on uvek bio u Kraljevu, on je povremeno dolazio i kad dođe, odsedao je ovde. Voleo je da dođe sam, i to kasno posle dvanaest. Voleo je da se osami. Poručivao je meze, pršutu, sir, a od pića je voleo pivo. Nije nikada pevao. Ovde je imao svoj mir. Odličan i dobar, ali pri alkoholu nije bio najbolji. Bio je pošten, nije nikog prevario. Cenili su ga”, istakao je tada Čolovićev prijatelj.

Pjesmu su htjeli da zabrane

Teško da postoji ijedna osoba sa naših prostora koja ne zna za pjesmu "Mali mrav". Pjesma je prvenstveno bila namijenjena Dobrivoju Topaloviću. On ju je odbio uz osmijeh. Jedno vrijeme se spekulisalo da bi mogli da izbace iz pjesme "mrav", jer je mrav bio simbol radničke klase. Ubjeđivali su ga da ujmesto o mravu pjeva o bubamari. Tomislav ipak nije odustao od originalnog teksta, a rijetki su oni koji na prvu shvate da je u pitanju erotska pjesma.

Pjesmu su u jednom momentu hteli da zabrane, da je proglase šundom. Ali je predsjednik komisije tada bio Duško Radović i on ju je sačuvao, naveo da je šaljiva i da naša narodna lirika obiluje pjesmama sa erotskim motivima, pa zašto ne bi i ova Tomislavova.

Tomislav Čolović, te 1983. godine, osim velikog hita, dobio je i sina Milana.

Milan je nastavio da se bavi muzikom. Osim što pjeva Milan Čolović svira čak četiri instrumenta: bubnjeve, perkusije, klavir i gitaru. Od malena je pratio tatu na nastupama.

"Tata je u jednom momentu bio jako popularan i tražen, pa sam ga često pratio na bubnjevima. Bio sam mali, ne vidim se od bubnjeva, ali sviram."

Milan kaže da je odrastao na drugoj vrsti muzike, nije preferirao narodnjake, ali je uz tatu naučio i taj repertoar, pa danas kada nastupa, često otpjeva i očev čuveni hit "Mali mrav."

(Stil/Kurir/Blic)

