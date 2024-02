Kada je beba spremna za puzanje

​Prvi dani pa i mjeseci roditeljstva mogu biti zaista pravi izazov za roditelje, posebno ako su se oni prvi put oprobali u toj ulozi. Treba je upoznati, shvatiti šta joj treba i na kojim tempom napreduje.

Jedna od tih stvari, mada ne radi svaka beba, jeste i početak puzanja. Danima prije nego što zaista beba bude spremna, radiće različite aktivnosti pa je najbolje da ih prepoznate na vrijeme.

Može sama da sjedi

Kada se bebi formiraju kukovi i bude spremna da samostalno sjedi, znajte da je ona onda spremna i da puže. Budite spremni da će beba početi sama da istražuje ili se čak spusti na stomak. Ukoliko još uvijek nije savladala hvatanje i slično, sada će to da usavrši.

Može da balansira na "sve četiri"

Kada beba sjedi, pa pokušava da ustane i to pokušava pridržavajući se na sve četiri što se kaže, i uspješno se podigne, to je znak da je spremna da puže, posebno ako počne da se naginje naprijed, sve više se oslanjajući na ruke, piše "Mom after baby".

U ove dvije situacije polako bebi možete da poduprete stomak i simulirate mu pokret naprijed-nazad navodeći ga da pomjera ruke i stopala na ispravan način. Prosječna starost bebe koja puže kreće se od šest do 10 mjeseci, dok kada je riječ o hodanju, to je obično od devet do 15 mjeseci, prenosi Ona.rs.

