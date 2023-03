Kako da prepoznate ženu manipulatora

Iz ugla manipulativne žene - cilj opravdava sredstvo i zbog toga ovakvo ponašanje možemo nazvati i psihološkim kriminalom.

Manipulacija je obrazac ponašanja koji služi postizanju ličnih koristi u različitim situacijama, a bez obzira koliko to drugome štetilo ili ne.

Naš narod ima jednu rečenicu koja savršeno opisuje manipulatora: "... u stanju je da gazi i preko mrtvih."

Ovakvo ponašanje predstavlja perfidnu igru, gdje ništa nije onako kako vam na prvi pogled izgleda. Zbog toga je jako teško prepoznati emocionalne manipulatore jer su u stanju da vas suptilno natjeraju da uradite ono što oni žele a da se pritom osjećate dobro i korisno u vezi sa tim.

Prilikom komunikacije sa ovakvim osobama iskrenost nema nikakvu svrhu. Šta god izgovorili može biti izokrenuto bez obzira da li su činjenice na vašoj strani. Pazite se jer ukoliko manipulator pomisli da vas je zaveo svojim manevrima, postaćete njegova stalna "žrtva".

Emocionalni manipulator je stručnjak u izvrtanju stvari i okretanju situacija na narodski rečeno "svoju vodenicu". Mogu toliko samouvjereno da vas lažu da će vas ubijediti da je nešto crno iako je bijelo, a vi ćete doći u situaciju da preispitujete sopstvena čula. Mogu vas bukvalno izludjeti, jer ukoliko nemate nikoga da potvrdi vaše sumnje, osjećate se kao da razgovarate sa zidom.

Skoro svaka stvar može postati predmet manipulacije. Manipulatori rijetko otvoreno govore o svojim potrebama i željama, oni uzimaju ono što im treba kroz svoje manevre vrlo perfidno. Nabacivanje krivice je samo jedan od načina da to postignu. Još jedan način je uloga žrtve. Ponašaju se kao da su velike žrtve i na taj način će vas natjerati da mnoge poslove uradite umjesto njih, i kada to učinite obično će vam reći da nije trebalo i da to ne očekuju od vas.

Nikada ne rešavaju stvari direktno. Obično vam rade iza leđa i instrušu druge da vam kažu ono što sami ne bi rekli. Govoriće vam ono što želite da čujete, a zatim raditi stvari koji će obstruirati, po sistemu "jedno priča drugo radi".

Bez obzira koliko vam je loše, manipulativne osobe će se potruditi da vam ukažu kako je njima sto puta gore nego vama. Kada su bijesni ili tužni, angažovaće sve oko sebe kako bi im doprinijeli da se osjećaju bolje, a i kako bi upali u uloge spasitelja i rješavali sve što mogu. Ukoliko ostanete u dužoj interakciji sa ovakvim ljudima, zaboravićete da imate sopstvene brige i mislićete da nemate pravo da ih imate jer su male spram njihovih.

Ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sebe i svoje ponašnje, jer smatraju da drugi to treba da čine za njih. Njihov prepoznatljiv način da vas kupe je dijeljenjem intimnih informacija i povjeravanjem. To će učiniti da bi ste pomislili da se radi o jednoj senzitivnoj, emotivno otvorenoj osobi koja je vjerovatno ranjiva. Međutim tako upadate u njihovu mrežu zablude.

Ovo je način ponašanja koji se javlja kod određenih poremećaja ličnosti (graničnih, narcističnih, antisocijalnih...) i spada u kontekst nekog šireg psihološkog problema. Ovakav obrazac ponašanja je gotovo nemoguće izmijeniti jer donosi korist osobi koja ga primjenjuje. Nema puno koristi u ukazivanju manipulatorima na njihove postupke i neispravnost samih djela jer ih to svakako neće natjerati da ih promijene. Oni ne žele time da se zamaruju i nemaju motiv jer im nije ni bitno da udovolje vama već sebi. Kada prestanete da radite ono što oni žele, lako će naći neku novu žrtvu, prenosi Kurir.