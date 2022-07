Kako naučiti tijelo na ranije buđenje

Stručnjak za spavanje Michael J. Breus podijelio je nekoliko savjeta koji mogu tijelo "istrenirati" da se s vremenom počne ranije buditi.

Budite dosljedni

On kaže da, kada mijenjate svoj raspored spavanja, treba paziti na - dosljednost. Tvrdi da nam je da se cirkadijalni ritam prilagodi novom rasporedu potreban približno 21 dan, a dodaje i da to, ako ste se navikli buditi u određeno vrijeme, nikako nije jednostavno kao raniji odlazak u krevet.

"Kada pronađete novo vrijeme buđenja do kojeg želite doći, morate se zapravo prisiliti da se budite u to vrijeme 21 dan zaredom, kako bi vaš mozak to uskladio", objašnjava stručnjak.

Držite alarm dalje od kreveta

Ako vam je alarm odmah uz krevet, vjerovatno ga ugasite čim se oglasi i nastavite spavati, ali ako ga ostavite malo dalje, moraćete ustati da ga isključite i najteži dio buđenja je gotov. To će vas spriječiti da odlažete alarm satima, te ćete tako ustati na vrijeme.

Izlažite se prirodnom dnevnom svjetlu

Stručnjak objašnjava da boravak na svjetlu od najmanje 15 minuta čim se probudimo signalizira mozgu da je to vrijeme kada se trebamo svaki dan buditi. Preko dana vam prozor može biti otvoren kako bi vam u stan ulazilo što više dnevne svjetlosti.

Ne oslanjajte se na kafu

Savjetuje i da maksimalno izbacite kofein dok pokušavate prilagoditi svoj raspored jer od njega nećete dobiti energiju kao što možda mislite. Ako počnete unositi manje kofeina, san će vam biti kvalitetniji, a dobro je izbaciti i alkohol kad se želite buditi ranije jer negativno utiče na san.

Pronađite motivaciju

Ako imate prijatelja ili člana porodice koji dijeli vaš cilj ranog buđenja, možete se oslanjati jedno na drugo. Stručnjak kaže da možete jedno drugo naizmjenično zvati ujutro, motivišući se tako da ustanete. Ako to nije opcija, može biti korisno imati zadatak ili obavezu za koje morate ustati, kao što je izvođenje psa ujutro u šetnju ili zakazivanje kasnijeg sastanaka.

(Poslovni.hr)