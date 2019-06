Evo kako da bolje razumijete osobe koje muči anksioznost. Ako neko koga volite ima ovaj problem, možda ćete moći lakše da pomognete, kad znate o čemu se radi. Evo kako pomoći osobi koja pati od anksioznosti.

Anksioznost nije samo privremeni osjećaj koji vas obuzme kad imate neki "tijesan" rok na poslu ili treba da probate nešto novo, sa čime se susrećete prvi put u životu. Ona je prisutna stalno i "iskoči" ponekad čak i ako nema ni najmanjeg razloga za uznemirenost.

Donosimo vam nekoliko stvari koje mogu da razumiju samo ljudi koji pate od anksioznosti, možda vam pomogu da bolje razumijete nekoga koga volite, a ko ima ovaj problem, ili vam vam možda pomognu da se bolje nosite sa tim stanjem, ako i sami patite od anksioznosti.

Kad patite od anksioznosti situaciju dodatno otežava kad vam neko kaže da "prestanete da se brinete toliko"

Kad bi to bilo moguće, zar ne mislite da bi svako ko pati od anksioznosti to već uveliko uradio? A ako kažete "ne brini", sve što će se desiti je da se ta osoba osjeća još gore. Šta pomaže? Saslušajte šta muči osobu koja pati od anksioznosti, i nemojte pokušavati da omalovažite to kako se osjeća.

"Možda" je najgora riječ na svijetu

Nesigurnost i neizvjesnost je najgori okidač, naročito u današnje vrijeme, kad svi prave neke neobavezne planove i kad skoro ni na koga ne možete da se oslonite. Šta pomaže? Kad se nešto dogovorite, držite se planova, i nemojte mijenjati dogovor sa osobom koja pati od anksioznosti u posljednjem trenutku.

Užasava vas to kako ljudi olako kažu da imaju "napad panike"

Napad panike je kao… kad plačete i ne možete da dišete i ništa nikad neće biti u redu, ništa nikad nije ni bilo u redu, i osjećate se kao da ćete umrijeti. Zato nemojte pominjati "napad panike" kad imate frku na poslu ili kasnite ili treba da se vidite sa novim dječkom. To nije isto.

Probudite se u pola noći i ne možete da zaspite, jer se zavrtio "točak" anksioznosti

Imate toliko toga da uradite sutra, i bićete umorni jer ste se upravo probudili usred noći, i sve ste manje više upropastili i prije neki dan ste rekli šefu na poslu nešto što je on protumačio ko zna kako… Nemojte ljudima koji pate od anksioznosti govoriti da bi trebalo "samo da se naspavaju". Spavali bi oni, kad bi mogli.

Sitnice su dovoljne da se javi taj osjećaj

Prazna baterija na telefonu, propušten autobus… Sve to dovoljno je da se osećaj uznemirenosti probudi i traje i traje. Toliko da nemate snage ni za šta na svijetu.

Ne možete da podnesete da kasnite, ili stignete suviše rano

Obje situacije vas zabrinjavaju toliko, da je prosto lakše da nigdje ni ne odete. Ako ostanete kod kuće, na sigurnom ste.

Ne možete ni sebe da podnesete

Ako se borite sa problemima, ako vas mori nešto, ako imate osjećaj da je sve izgubljeno… niste usamljeni. Niste krivi. Niste slabi. Potražite pomoć.

Važno je da znate još nešto

To što neko djeluje kao da savršeno funkcioniše u životu ne znači da ne može patiti od nekog problema u vezi sa mentalnim zdravljem. Ima ljudi koji uz odgovarajuću terapiju mogu da žive i rade potpuno normalno. Ali, ima i onih koji ulažu nevjerovatan napor u prikrivanje svog stanja, tako da njihovi prijatelji, kolege, ponekad čak i članovi porodice ne primijete ništa.