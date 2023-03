Kako "popraviti" razmaženo dijete

Danas vrlo rijetko djecu označavamo kao "razmaženu", što je dobro. To znači da znamo bolje prepoznati ono s čim se neka djeca bore i ono što ih muči. Ipak, nekada su djeca jednostavno - razmažena. Može li se stanje promijeniti? Da, ali nije nimalo lako.

Treba puno volje, odlučnosti, odricanja, neodstupanja…

1. Počni od sebe

Je li, zapravo, problem to što ti stvara neprijatnost kad kažeš djetetu "ne"? Možda smatraš da će misliti da ga ne voliš dovoljno? Možda nisi siguran jesu li tebe voljeli dovoljno? Proces u kojem ćeš razmaziti dijete zapravo ima korijen u tvom odgoju. Nije to neka veliki misterija. Ako želiš doći do prave istine i srži problema, ne trebaš zavirivati u unutrašnjost djeteta. Moraš pogledati duboko unutar sebe - onog ko ne zna reći ništa osim "da".

2. Prestani podmićivati

Kad ispred sebe gledaš loše ponašanje i onda ga nagradiš s "molim te, prestani to raditi", na dobrom si putu da razmaziš dijete. To je nešto što "pali" na minutu, dvije, ne duže. Odnosno, možda dobiješ bitku, ali nisi ni blizu pobjede u ratu. Možda ćeš na taj kratki trenutak dobiti ono što očekuješ, dobro ponašanje, ali to neće postati navika niti neka karakteristika djeteta. Ono neće od te tvoje molbe postati odjednom niti ljubazno, niti iskreno niti velikodušno.

3. Neka "ne" bude rečenica

Djeca su rođeni pregovarači – možda to primjećuješ svakodnevno? A uporni su kao mali bikovi, kad nešto naume. Moraš očekivati da će te više puta tražiti ono što požele, čak i ako kažeš "ne". Jedan od načina da taj tvoje "ne" postane čvrst i dobije na jačini jest da izbjegavaš prekomjerno objašnjavanje. Tvoje dijete ne želi čuti zašto mu braniš nešto, a tvoje objašnjenje može mu samo dati dodatne argumente za raspravu. Ne daj se uloviti u zamku.

4. Razmazi dijete nematerijalnim stvarima

Ispeci kokice i priušti djetetu filmsko veče samo za vas. Možete se i grliti, ušuškati zajedno pod dekicu. Sjedni na pod i igraj se s njim, čak i ako ti se ne da i koljena ti škripe, a ručak još nije gotov. Slušaj šta ti govori, čak i ako su priče stvaaaaarno duge i besmislene. Što više tvoje dijete shvata da je voljeno, to se zadovoljnije osjećati, srećnije je, lakše mu je ići kroz dan bez lošeg ponašanja. Što se više povežeš s djetetom, manje ćeš misliti kako moraš kupovati njegovu ljubav popuštanjem ili poklonima.

(Mixx7mama)