Kako postati hranitelj i koja je procedura?

Topao dom, podrška, ljubav, sve to zaslužuju djeca bez roditelja. No, kakve procedure je potrebno proći ako se odlučite da im pružite sve to, odnosno da postanete hranitelj?

Postoji nekoliko bitnih kriterijuma u odabiru hraniteljskih porodica, a o tome šta je potrebno ispuniti da bi postali hranitelj, provjerili smo sa Jelenom Milanović, koordinatorkom za partnere i odnose sa javnošću u Centru za socijalni rad Banjaluka.

Kako je pojasnila za "Nezavisne", jedan od najbitnijih kriterijuma u odabiru hraniteljske porodice je da niko od članova porodice nije krivično gonjen, odnosno kažnjavan.

"Takođe, bitno je da im nije oduzeto ili ograničeno roditeljsko pravo, oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, te da su osobe koja su duševno bolesne ili slaboumne, odnosno boluju od druge bolesti koja mogu dovesti u opasnost zdravlje ili život djece povjerene na brigu i staranje, te da pružaju dovoljno garancije da će dijete ili djecu koja im se povjere na staranje podizati i vaspitavati tako da budu korisni članovi društvene zajednice", pojašnjava Milanovićeva.

Koje uslove trebaju ispuniti porodice ili pojedinci?

Kada su u pitanju uslovi koji se trebaju ispuniti kako bi parovi ili pojedinci postali hranitelji, za to je zaslužan stručni tim organa starateljstva, koji vrši psihološku procjenu hranitelja i članova njihove uže porodice, ako ih ima (njihove psihološke karakteristike, motive za bavljenje hraniteljstvom, socijalne i druge vještine od značaja za vaspitanje djece).

"U okviru kućne posjete potencijalnim hraniteljima stručni tim opservira porodičnu dinamiku i stambene uslove. Takođe, procjenjuje i materijalne prilike porodice. Bilo bi idealno da porodicu čini potpuna porodica sa oba bračna supružnika, ali nije uslov, a za hraniteljstvo se mogu prijaviti i hranitelji bez bračnog supružnika, kao i vanbračni supružnici", dodaje Milanovićeva.

No, postoje ograničenja i zakonska regulativa koju je neophodno primjenjivati, a tiče se maksimalnog broja djece u jednoj hraniteljskoj porodici. Tako je propisano da je ukupan broj pet, uključujući i biološku djecu samih hranitelja.

"Takođe jedan od najbitnijih i najvažnija faktora, pored gore navedenih, je ljubav prema djeci i želja da se djetetu pomogne, a uz kontinuiranu podršku stručnog tima, sve se prepreke prevaziđu", dodala je Milanovićeva.

Kolika je naknada za izdržavanje djeteta?

Inače, naknada za izdržavanje djeteta iznosi 445KM, plus naknada za hraniteljski rad 251KM, što ukupno iznosi 696KM.

Za hraniteljstvo kod JU "Centar za socijalni rad" Banjaluka mogu se prijaviti i hranitelji sa drugih opština.

Pravilnikom o hraniteljstvu je propisano da lica koja su zainteresovana za bavljenje hraniteljstvom, podnose zahtjev kod Centra za socijalni rad za bavljenje hraniteljstvom, uz koji prilažu neophodnu dokumentaciju.

Kako postati hranitelj?

*Prijava hranitelja

*Informativni sastanak

*Intervju sa timom profesionalaca

*Prikupljanje dokumentacije

*Posjeta porodici prijavljenih hranitelja

*Odluka o opštoj podobnosti hranitelja

*Priprema za obuku i realizacija obuke

*Izvještaj o hranitelju

*Izdavanje sertifikata

*Izbor hraniteljske porodice i smještaj djeteta

*Praćenje i podrška

*Završetak hraniteljstva

