Kako pravilno staviti zaštitnu masku i rukavice?

Kako se pravilno stavljaju zaštitne maske! Ovo pitanje je od velikog značaja za trenutnu situaciju, a Crveni krst Beograd Vam nudi odgovor u okviru video lekcije koju preporučujemo da pogledate! Prevencija i zaštita je Vaš saveznik u borbi protiv pandemija. Pogledajte edukativni materijal i informišite svoje prijatelje o postojanju istog! #covid19 #koronavirus #beograd #crvenikrstbeograd #zdravlje #zastitnemaske

A post shared by Crveni krst Beograd (@redcrossbelgrade) on Mar 22, 2020 at 12:22pm PDT