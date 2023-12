Kako proslaviti Novu godinu sa djecom?

Vjerovatno se mnogi roditelji pitaju kako organizovati doček Nove godine s djecom. I dok se jedni snađu s bakama i drugim članovima porodice koji su voljni da pričuvaju dijete, drugi roditelji ovu noć žele da provedu sa svojim mališanima.

Ako još niste odlučili kako ćete provesti novogodišnju noć sa djecom, u nastavku možete pročitati nekoliko savjeta koje možete iskoristiti.

Kako osmisliti novogodišnju noć s djecom?

Za početak, ostavite djeci dovoljno prostora za slobodnu igru. To znači da možete nabaviti rekvizite poput kapica i trubica za slavlje, prskalica, šljokica, ukrasa i slično, ali cilj je da dijete samostalno, u kontaktu s drugom djecom ili odraslima, smišlja vlastite igre.

Recimo, možete organizovati i filmski maraton u kojem će cijela porodica zajedno gledati novogodišnje filmove, a tokom gledanja filmova možete komentarisati, razgovarati, smijati se, sve u svemu, zabavljati se.

Djeca vole da budu uključena u razne aktivnosti, pa ih, u zavisnosti od godina, možete uključiti u pripremu hrane, čišćenje, ukrašavanje kuće, odabir filmova i društvenih igara. Čak i ako ostajete kod kuće, možete se lijepo obući i našminkati, kako bi sve izgledalo svečano, odnosno u skladu sa prazničnom atmosferom.

Na primjer, djevojčice često vole da nose mamine haljine, a novogodišnja noć može biti prilika kad će to raditi zajedno s mamama.

Kako da doček Nove godine s djecom bude zabavan?

Poznato je da se dolaskom djece dotadašnji život mijenja iz korijena, i to u svakom smislu. Samim tim mijenja se i način proslave praznika. Roditelji većinom Novu godinu dočekuju kod kuće s djecom u opuštenoj atmosferi, umjesto na novogodišnjoj zabavi. Ipak, ako imate malu djecu, važno je voditi računa o tome da se ona ne preforsiraju tokom dugih večeri. Evo nekoliko savjeta za uspješnu novogodišnju proslavu s bebama i malom djecom:

Pripremite svoju djecu - Iako se djeca brzo privikavaju na večernju rutinu, ipak je najzanimljiviji dio dočeka Nove godine odbrojavanje u ponoć. Zbog toga bi trebalo unaprijed razmisliti kada ćete staviti dijete na spavanje, te mu objasniti do kada smije ostati budno. Mala djeca uglavnom ne mogu ostati budna do ponoći, a ako imate stariju djecu, možete mirne savjesti napraviti izuzetak i pustiti ih da ostanu malo duže budna.

Vodite računa o buci - Za ljude koji nemaju djecu, novogodišnje zabave do kasno u noć i glasan vatromet u ponoć su najzanimljiviji dio novogodišnjeg dočeka, pa bi bilo dobro da se unaprijed pobrinete za to da dijete može spavati uz što manje buke. Neke porodice s djecom, na primjer, prije Nove godine otputuju na odmor kako bi izbjegli buku, pa to može biti jedna od mogućnosti da opušteno uđete u novu godinu.

Isplanirajte zabavne aktivnosti - Pripremite aktivnosti koje uključuju zabavne igre, i izradu rukotvorina u periodu kada su mališani budni, a u ostatku večeri roditelji mogu uživati sami, uz opušteno filmsko veče. Osim toga, odrasli mogu provesti veče u krugu dobrih prijatelja čim djeca odu u krevet. Na taj način cijela porodica može u potpunosti uživati u novogodišnjoj proslavi.

Stvorite lijepe uspomene - Dok su vaša djeca još budna, novogodišnji doček možete ovjekovječiti fotografijama, a opšte je poznato da su one postale dio svakodnevnog života, te lijepa zajednička uspomena na svakoj proslavi. S vremenom od tih fotografija možete napraviti porodični novogodišnji album.

Osim toga, možete i razgovarati sa djecom o tome koji mu se događaj posebno svidio prethodne godine, te koje su mu novogodišnje odluke ili šta želi doživjeti u novoj godini.

Pripremite hranu za doček koja se svima sviđa - Za novogodišnji doček osmislite neko jelo koje je prikladno za djecu, a koje će se svidjeti svima. Nemojte zaboraviti da pripremite i grickalice i slatkiše koje će biti nadohvat ruke tokom večeri. Kako bi klinci mogli u ponoć nazdraviti sa svojim roditeljima, možete za njih pripremiti posebno bezalkoholno piće.

Bez obzira na način proslave Nove godine, bitno je da naglasak stavite na odnos sa porodicom. Iako manja djeca možda neće razumjeti šta se dočekuje ili mogu biti razočarana kad odzvoni ponoć, a ne dogodi se ništa zanimljivo, baš zbog toga je važno da im od samog početka večeri bude zabavno.

