Kako riješiti nesuglasice u prijateljstvu?

Prijateljstvo se često uzima zdravo za gotovo, ali kao i kod ljubavnih odnosa, emocionalna povezanost s drugom osobom stvara se na osnovu kombinacije sličnosti i međusobnog razumijevanja.

Prijateljstvo se ne može forsirati, ono nastaje spontano. Možda se ponekad i sami sjećate nezrelo ili imate neželjene osjećaje prema prijateljima koji često izazivaju osjećaj krivice i nezadovoljstva sobom, ali često se javlja i kompetitivnost druge strane prema vama.

Jeste li se ikada zapitali kako izgleda zdravo takmičenje između prijatelja?

Prijatelji se trebaju osjećati konkurentno jer vas to potiče na veća postignuća, ali nekada to nije u zdravim granicama. Ako često primjećujete da vaš prijatelj radi sve što i vi te vam naglašava kako je on to napravio bolje od vas, nešto nije u redu.

Prijateljstvo je blizak odnos i trebali bismo naučiti kako prihvatiti neugodne osjećaje i uprkos tome otvoriti se drugoj osobi.

Ako vam smeta ponašanje vašeg prijatelja recite mu to, nemojte zadržavati to u sebi jer ćete tako nakupiti negativne osjećaje koji će, na kraju, možda, dovesti do kraja vašeg druženja.

Razgovorom riješite svoje nesuglasice i postavite zdrave granice kako bi izbjegli osjećaj povrijeđenosti, ljutnje i krivnje.

Oslobađajuće je iskustvo shvatiti da možemo voljeti sebe kao nesavršene i druge osobe kao nesavršena bića.

Nikada ne biste smjeli skrivati svoje osjećaje kako ne biste povrijedili drugu osobu, a i na samom kraju, ako druga strana nije spremna prihvatiti kritiku, onda ona ne bi trebala biti u vašem životu.

(Wall)