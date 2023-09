Kao studentkinja došla u BiH i odlučila ostati: Promijenili ste mi život

Talijanka Clauida Zini je prije osam godina, kao studentkinja, došla u Bosnu i Hercegovinu i odlučila tu i ostati.

Za BiH je čula tokom studija i njen diplomski rad je bio istraživanje o ulozi savremene umjetnosti u postkonfliktnoj BiH. Razlog zbog kojeg je ostala, ali i naučila jezik su, kaže, ljudi.

Osnovala je organizaciju KUM International koja se bavi ulogom umjetnosti kao procesuiranje traume u društvu.

“Ostala sam u BiH zbog ljudi koje sam upoznala. Sarajevo i BiH su mi promijenili život, dali su mi misiju i viziju”, kazala je Claudia za N1.

S muzičarom Harisom Abdagićem radi na projektu pod nazivom “Muzika u mom koferu”. Ovaj jedinstveni projekt koristi muziku kao jezik za povezivanje putnika iz različitih dijelova svijeta i lokalnih muzičara, gradeći mostove empatije i razumijevanja. U okviru projekta sarađuju s migrantima.

“I mi smo bili migranti i izbjeglice i mi kao društvo, prvi ja, lako zaboravaljamo. Hoću da se podsjećam na to. Clauida i moj bend sarađujemo već godinama na divnim projektima. Pošto se izražavamo kroz muziku, došli smo do ideje da malo zavirimo u kofere migranata s kojima sarađujemo. Potvrdili smo da su to muzička naslijeđa i to iz velikih zemalja”, kazao je Abdagić.

Sarađivali su sa desetak stanovnika kampa Ušivak kroz 10 muzičkih radionica.

“Prošli smo s njima kroz nekoliko ritmova i konsultovali se koje pjesme iz svojih zemalja predlažu. Odabrali smo numere koje su povezane s njihovim i našim sudbinama”, rekao je Abdagić.

Među njima je jedna bolivudska numera koju je otpjevao Pakistanac Nur, ali i brojne druge iz Afrike, Kube, Istoka, Balkana i jedna talijanska o njihovim migrantima s juga.

Claudia ističe kako se ovdje osjeća kao kod kuće iako nije uvijek lako, te da nema namjeru odlaziti sve dok ima ljudi.